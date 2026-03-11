Астрономи: Засечен е далечен лазерен сигнал в Космоса

Астрономи са засекли далечен лазерен сигнал в Космоса. Откритието може да ни помогне да разберем как се формират и сблъскват галактиките. Международен екип от астрономи от Университета на Претория в Южна Африка използва радиотелескопа MeerKAT, за да засече необичайно силен микровълнов сигнал.

Засеченият далечен лазерен сигнал в Космоса: Какво може да означава?

Той произхожда от разстояние от приблизително осем милиарда светлинни години, пише Focus. Според изследователи в онлайн архива „ arXiv “, този сигнал е едно от най-енергичните явления от този вид, наблюдавани някога. Това се случва, когато галактиките се сблъскват.

Според изчисленията на изследователите, радиацията произхожда от система от сливащи се галактики, наречена HATLAS J142935.3–002836. По време на такива сблъсъци огромни газови облаци се компресират. Това възбужда молекулите, излъчващи усилени микровълни. Експертите класифицират измерения сигнал като т. нар. хидроксилен мегамазер, вид естествен радиолазер.

Интензитетът му е толкова висок, че обектът може дори да попадне в още по-екстремния клас „гигамазери“ – светещи космически мазери милиарди пъти по-ярки от типичните мазерни лъчи.

„Тази галактическа система е наистина изключителна“, казва Тато Манамела, постдокторант в Университета на Претория, според научния портал Phys.org.

Направеното откритие е възможно благодарение на гравитационното лещиране, феномен, описан от Алберт Айнщайн. Гравитацията на междинната галактика изкривява пространство-времето, като по този начин фокусира микровълните, излъчвани от далечната система. Това позволява на радиотелескопите на Земята да постигнат значително усилен сигнал.

Изследователите се надяват да използват този метод, за да открият много повече такива мегамазери в бъдеще. Това ще им позволи по-точно да изучават еволюцията и сблъсъците на галактиките в продължение на милиарди години.

Сблъскващи се галактики: Земята в опасност ли е?

Когато галактиките се сблъскват, техният газ се смесва и компресира в плътни облаци, където се раждат милиони нови звезди. В същото време външният им вид се променя драстично: сливането на спирални галактики може да доведе например до образуването на заоблени елиптични галактики.

Според учените нашият Млечен път също се насочва към сблъсък с галактиката Андромеда, очакван след приблизително пет милиарда години. Въпреки че звездите и планетарните системи ще останат до голяма степен непокътнати, Слънцето дотогава ще се е превърнало в червен гигант, което ще направи Земята необитаема.

