Учени: Мистериозни светлини проблясват над Земята

Мистериозни светлини проблясват над Земята - учени споделят, че тези явления се случват толкова бързо и на толкова голяма надморска височина, че е много трудно да се уловят. В разредения въздух до 90 километра над нашата планета избухват ярки, многоцветни електрически „фойерверки“, видими от МКС.

Какво се крие зад мистериозните светлини над Земята?

Както съобщава Eart, тези краткотрайни явления – сини джетове, червени спрайтове, виолетови ореоли, ултравиолетови пръстени са общоизвестни като преходни светлинни събития. В продължение на десетилетия те се изплъзваха на систематичното изучаване, но Международната космическа станция промени това, предоставяйки безпрепятствен поглед върху феномена.

Отбелязва се, че от 2018 г. мобилната обсерватория ASIM е прикрепена към външната платформа на МКС, като наблюдава взаимодействието между атмосферата и космоса. Целта ѝ е да наблюдава Земята и да записва проблясъци, по-малки от нокът и по-къси от сърдечен ритъм.

Учени: Преди милиони години Земята е била неузнаваема заради заледяването на Стърт

Изданието подчертава, че високоскоростните камери и фотометри на ASIM вече са надминали очакванията на учените. По-конкретно, през 2025 г. те са били използвани за заснемане на „червен спрайт“, появил се над облаците и причинен от интензивна електрическа активност при гръмотевични бури.

В публикацията се обяснява, че мистериозен феномен, известен като „червен спрайт“, се появява произволно в мезосферата, висейки като обърната надолу медуза само за десет милисекунди. Сините струи се изстрелват от върховете на облаците към стратосферата с безшумна неотложност. И двете събития се случват толкова бързо и на толкова голяма надморска височина, че заснемането на детайлите им е било практически невъзможно. ASIM обаче може да ги засече от орбита.

В публикацията се добавя, че някои подобни на мълнии разряди на гребена на гръмотевичен облак могат да инжектират електромагнитна енергия в йоносферата и да запалят огромен пръстен от ултравиолетова светлина. Тези пръстени могат да усилят йоносферния заряд на стотици километри, потенциално нарушавайки радиосигналите на дълги разстояния.

Пропастта в магнитното поле на Земята се увеличава: Какво означава това?

Защо подобни наблюдения са полезни?

В публикацията се отбелязва, че наблюдението на преходни светлинни събития би могло един ден да подобри алгоритмите, които предупреждават операторите на електропреносната мрежа за сериозна заплаха за електропроводите по време на силна гръмотевична буря. Освен това, подобни светкавици могат да съдържат достатъчно енергия, за да облъчат пътнически самолет с кратък импулс, еквивалентен на рентгенова снимка на гръдния кош.

За да картографира тези невидими опасности, Японската агенция за аерокосмически изследвания, в сътрудничество с университети, изстреля спътника Light-1 от МКС. Докато спътникът записва проблясъци над екваториални бурни системи, изследователите планират да сравнят неговите времеви отпечатъци с данни от глобални мрежи за наблюдение на мълнии на Земята. С течение на времето това ще помогне за създаването на триизмерен атлас на местата, където гама-лъчевите проблясъци се случват най-често.

Произходът на живота на Земята е пресъздаден в лаборатория: Подробности за уникалния експеримент