Русия загуби спътника Express-AT1

Руският телекомуникационен спътник Express-AT1 е претърпял повреда, което доведе до прекъсвания в работата на сателитната телевизия, съобщи „Коммерсант“. Според съобщението на държавната компания "Космическа връзка" се казва, че на 4 март е загубена връзка с апарата, поради "неизвестни причини". Опитите на специалистите да възстановят връзката не са дали необходимия резултат и сега спътникът се счита за изгубен".

Нови три спътника ще изследват изригванията на Слънцето (ВИДЕО)

Експлоатационен живот

Източник на „Коммерсант“ отбеляза, че експлоатационният живот на спътника е проектиран да продължи до 2030 г. и подобна авария, довела до незабавен отказ, „със сигурност предполага възможно въздействие върху самия спътник“. Той също така призна възможността за кибератака.

Още: Австрия представи първия си военен сателит (СНИМКИ)

Сателитът „Експрес-АТ1“ е бил използван от три оператори на сателитна телевизия: „Триколор“, „НТВ-Плюс“ и „Русский мир“.

Гигантски астероид изместил оста на най-големия спътник в Слънчевата система

Загубата на „Експрес-АТ1“ е довела до прекъсвания в сателитната телевизионна услуга; в деня на аварията абонати в различни региони на Русия са загубили сигнал. Според участниците на пазара спътникът е осигурявал покритие от Калининград до Далечния изток.

На косъм от голяма катастрофа: Сателитът "Старлинк" почти се сблъска с китайски спътник