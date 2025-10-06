Войната в Украйна:

06 октомври 2025, 10:00 часа 463 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 6-12 октомври 2025 г. Прогноза от САЩ

Според настоящата прогноза от 6 до 12 октомври 2025 г. ще има два дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 6 и 7 октомви 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 4,7. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ се очакват два дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник Кр индекса ще е 4,7. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

 

Снимка: iStock

Магнитни бури в периода 05.10.25 - 12.10.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с повишена геомагнитна активност. Във вторник и събота стойността на Кр индекса ще е 5. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Oct 06 - 4

2025 Oct 07 - 5

2025 Oct 08 - 4

2025 Oct 09 - 2

2025 Oct 10 - 2

2025 Oct 11 - 5

2025 Oct 12 - 4

Евгения Чаушева
