Войната в Украйна:

Може би са открили първото доказателство за първобитна черна дупка

05 септември 2025, 07:50 часа 258 прочитания 0 коментара
Може би са открили първото доказателство за първобитна черна дупка

Малка червена светлина, забелязана в началото на Вселената, може да представлява първото директно доказателство за пътя на формиране на свръхмасивна черна дупка.

Повече за новото откритие

В една зашеметяваща нова статия голям международен екип, ръководен от астрофизика Игнас Юоджбалис от Университета в Кеймбридж, Великобритания, е измерил директно масата на една от мистериозните „малки червени точки“ (LRD), забелязани от JWST в епохата на реионизация, само 600 милиона години след Големия взрив.

Още: Фатално танго между звезда и черна дупка: Астрономи откриха нов тип свръхнова

Резултатите на екипа сочат, че мистериозното сияние, наречено QSO1, е черна дупка с маса, равна на 50 милиона Слънца. Ако това бъде потвърдено – а това не е малко „ако“ – това би могло да бъде доказателство за първобитни черни дупки, които са се образували в първите моменти след Големия взрив.

„Независимо от конкретния модел, високата маса в такава отдалечена космическа епоха, изключително високото съотношение между черната дупка и звездната маса, заедно с почти девствената среда, показват, че QSO1 е масивна черна дупка, заловена в най-ранните фази на акреция“, пишат изследователите в предпечат, качен в arXiv преди рецензиране от колеги.

Винаги сме очаквали, че JWST, най-мощният космически телескоп, който някога е бил построен, ще разкрие неща за мистериозните първи милиарди години след Големия взрив, за които дори не сме подозирали, че не знаем.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

LRD са едно от тези неща. Както подсказва името им, те са малки точки от светлина с изключително голямо червено отместване в епохата на реионизация – милиардният процес, при който се смята, че светлината от първите звезди и галактики е разсеяла непрозрачната мъгла, която е изпълвала ранната Вселена, позволявайки на светлината да се разпространява свободно.

Още: Изумително: Откриха черна дупка с рекордни размери

Тъй като този период от Вселената е толкова далеч от нас в пространство-времето и е толкова мъглив, е трудно да се види отвъд неговите граници. Учените имат някои доста добри обяснения за това как първите звезди, галактики и черни дупки са се появили от първобитната тъмнина, но намирането на наблюдателна подкрепа е малко по-трудно.

Светлината от обектите в ранната Вселена се е разтегнала към червения край на електромагнитния спектър или е претърпяла червено отместване, благодарение на продължаващото разширяване на Вселената. JWST е проектиран да вижда светлина в тези дължини на вълните, което го прави най-добрият инструмент, с който разполагаме, за да се опитаме да разберем как е започнало всичко.

Телескопът е открил стотици LRD и учените не са съвсем сигурни какво представляват те. Те биха могли да бъдат ранни черни дупки, но черните дупки обикновено са придружени от рентгенова светлина, която любопитно липсва в небето около LRD. Други предполагат, че те биха могли да бъдат звездни купове.

Юоджбалис и неговите колеги избраха QSO1 като кандидат за по-подробно изучаване на тези петна. Причината е, че QSO1 е част от любопитна, случайна космологична структура, известна като гравитационна леща. Пространство-времето се изкривява около масивен галактичен куп между нас и QSO1 по такъв начин, че увеличава светлината зад него, включително и блясъка на QSO1. Този силен лещинен ефект означава, че учените могат да виждат QSO1 много по-ясно от другите LRD.

Още: Насилствената смърт на звезда може да разкрие рядка липсваща връзка

Чрез внимателно разлагане и анализиране на лещината светлина, те успяха да изчислят кривата на въртене на обекта – измерване, което за галактиките разкрива масата на въпросната галактика и черната дупка в центъра й.

Резултатите им, казват изследователите, са несъвместими с интерпретацията на LRD като звездни купове. По-скоро кривата на въртене на QSO1 е напълно съвместима с галактика, въртяща се около маса от около 50 милиона слънчеви маси – интерпретация, която също съответства на оценките за масата на черната дупка, получени от водородните линии в спектъра на обекта.

Но галактиката около черната дупка е малка, много по-малка от очакваното за масата на черната дупка, което прави черната дупка най-голата масивна черна дупка, която някога е била забелязвана. Това може да бъде ключ към разгадаването на въпроса как са се образували галактиките в ранната Вселена, като предполага, че първо са се появили черните дупки, а галактиките са се събрали около тях.

„Единствените сценарии, които могат да обяснят такава система, са тези, които се позовават на „тежки семена“, като черни дупки с директен колапс (DCBH, резултат от директния колапс на масивни девствени облаци) или първобитни черни дупки (PBH, образувани в първата секунда след Големия взрив)“, пишат изследователите в статията си.

И двата сценария се нуждаят от по-нататъшно проучване. От една страна, DCBHs биха били придружени от ултравиолетова светлина, която не се наблюдава в QSO1. От друга страна, PBHs са значително по-малки от 50 милиона слънчеви маси. Възможно е обаче обектът да е продукт на бърз растеж, както чрез акреция, така и чрез сблъсъчни процеси – което прави QSO1 потенциално първото директно доказателство за съществуването на праисторически черни дупки.

Статията все още не е преминала през рецензиране и твърдението е доста необичайно, така че ще чакаме да видим как ще се развие тази линия на изследване. Какъвто и да е резултатът, обаче, сме сигурни, че LRD ще ни разкрият нещо наистина впечатляващо за раждането на Вселената.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Вселена Черна дупка
Още от Космос
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес