Вайц "запя македонската песен" срещу България

21 октомври 2025, 09:55 часа 236 прочитания 0 коментара
"Северна Македония все още е блокирана от България. За съжаление, има много проблеми, свързани с идентичността, които блокират нейния напредък", коментира евродепутатът и докладчик за югозападната ни съседка в Европейския парламент Томас Вайц пред Европейската информационна агенция (ENR), от която е част Медийната информационна агенция (MIA), предаде македонската медия "360 степени". Така той на практика повтори опорките на югозападната ни съседка, която непрестанно се оплаква от това, че България я блокира, а всъщност самата тя не е изпълнила условието за вписване на българите в основния си закон. 

Според Вайц македонското правителство бавно, но сигурно изпълнява дневния ред, свързан с малцинствата, коридорите и въпросите на сигурността, като е постигнало известен напредък, но казва, че засега все още липсва истински пробив за напредък по европейския път. ОЩЕ: "Получих смъртни заплахи": Вайц се оплаква от България в македонска медия (ВИДЕО)

Вписването на българите в македонската конституция

Вайц все пак изрази надежда, че след местните избори страната ще направи необходимите конституционни изменения, за да включи българската общност като малцинство в македонската конституция, за да отключи европейската интеграция.

Той добави, че именно приемането на конституционните изменения ще проправи пътя за реалното начало на преговорите. ОЩЕ: Вписването на българите в македонската конституция няма как да отпадне: Говори Виктор Стоянов (ВИДЕО)

Деница Китанова
