В името на изкуството: Ирландия осигурява базов доход на творците

Ирландското правителство взе важно решение в подкрепа на хората на изкуството. След края на пилотната програма за подкрепа на творци, беше решено тя да стане постоянна част от социалната политика. Така хората с творчески пофесии ще получават базов доход, считано от 2026 г. Плащанията ще възлизат на приблизително 1500 долара на месец. Точните критерии за допустимост все още не са обявени. Известно е, че са налични 2000 места за кандидатстване.

Националната галерия се сдоби с творба на Кристо от 1986 г. (СНИМКА)

Програмата

Пилотната програма, която започна през 2022 г., наскоро беше поставена на пауза, за да се оценят резултатите ѝ. Нейната цел бе да подкрепи културните и артистичните дейци след пандемията, когато те понесоха значителни загуби поради отмяната на представления, шоу програми и фестивали. Според съобщения в медиите, общо 9000 души са кандидатствали за помощ, съобщи Reuters.

Още: Как Ирландия стана една от най-богатите в Европа

Над 8000 са били определени като отговарящи на условията, но само 2000 са били избрани да получат държавна помощ. По време на пробния период подкрепа е била предоставена на почти всички сфери в изкуството: визуални изкуства, театър, литература, музика, танци, опера, кино, циркове и архитектура. Изисквани са два вида доказателство за участие, например - доход от продажба на произведения на изкуството, членство в професионална организация или споменавания в рецензии.

След 80 години: Намериха картина, открадната от нацистите (СНИМКА)

Ефективност

Външен доклад, изготвен от британски консултанти, потвърди ефективността на отпускане на базов доход за творческите хора. Според данните Ирландия е изплатила на творците 72 милиона евро подкрепа, докато сегментът е генерирал общо 80 милиона евро икономическа активност. Това насърчава творческите хора да се съсредоточат повече върху основните си дейности и да избягват търсенето на бързи доходи другаде. Ирландското министерство на културата е убедено, че инвестициите в творци са от полза за цялата икономика и общество. Властите очакват, че базовият доход за творческата общност ще доведе до увеличаване на броя на произведенията на изкуството, а самото изкуство ще стане по-достъпно за потребителите с 10% до 25%.

Още: Музеят за имерсивно изкуство MINA отвори врати в София (СНИМКИ)