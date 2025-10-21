Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напъди депутатите си да мерят температурата и теглото на партията по места. Те се върнаха с изводите, че никой не иска избори. А щом няма апетит за урни, значи всичко е позволено - включително и ”преформатиране” на властта, и “официализиране” на подкрепата от олигарха-политик Делян Пеевски, както бяха еднолично предложени от Борисов, пише Емилия Милчева в свой коментар за "Дойче веле".

Още: Денят "Х" настъпи: Ще се преформатира ли кабинетът и какво да се очаква?

Тройната коалиция ГЕРБ-СДС, БСП и „Има такъв народ“ (ИТН) ще се разшири до четворна с вмъкване на "ДПС-Ново начало", парламентарни постове за партньора и участие в Съвета за съвместно управление. Социалистите са съгласни, от ИТН са мълчаливи - вероятно преговарят и изходът от преговорите ще стане известен на днешните разговори, които министър-председателят Росен Желязков ще инициира с двете партии. "Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки”,казва Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията си.

*Бел. ред. - на 20 октомври в управляващата коалиция стана първи трус след новината за "преформатирането": "Преформатирането" на властта: Партия напуска управляващата коалиция.

Засега никой не допуска, че партията на Слави Трифонов ще откаже да се включи в новия формат – особено когато „стабилността“ се поднася като национален дълг, а не като сделка. ИТН понасяше критики, че се правят, че Пеевски не съществува. Преди време председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов беше казал по Нова тв, че ИТН ще напусне властта в момента, в който усети "влияние или очевадни опити за контрол, при това успешни” от страна на Пеевски. Настоящият опит е съвсем видим.

Снимка: БГНЕС

"Г-н Пеевски работи за хората…"

Поръчението към партийния актив и депутатите да проверят цяла ли е периферията на ГЕРБ, или конкуренти я "ръфат”, бе отиграно с жизнерадостни постове в социалните мрежи, но вчера се разбра, че издигнат от ГЕРБ кмет на варненско село е преминал към "ДПС-Ново начало". Кметът на село Гроздьово Ирхан Хасан от гражданска квота на ГЕРБ, по-рано член на ДПС, е преминал към "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски.

"Харесваме политиката на г-н Пеевски и това, че работи за хората”, е обяснението му по Радио Варна. Също и че искали в община Долни чифлик, където е Гроздьово, да бъде назначен етнически турчин за зам.-кмет, както в Провадия или Дългопол. "Не се съгласиха, искат да ни разделят на българи и турци”, казва Хасан. ДПС-НН разшири влияние вчера, след като спечели кметските избори във врачанското село Струпец и в димитровградското Черногорово. Избраният кмет на Струпец Илия Илиев изгубил преди две години изборите като кандидат на ДПС (Доган).

Още: "ГЕРБ се преориентира към нов патрон. Пеевски във властта ще отприщи протести" (ВИДЕО)

Три месеца по-рано и кметът на голямото родопско село Чепинци Риза Брахимбашев, избран с листата на ПП-ДБ, също премина към партията на Делян Пеевски. Мотивът му - за две години бил реализиран само един проект, а селото имало много нужди. Така кметовете, засвидетелствали вярност на Пеевски, наброяват петдесетина, а повечето от тях управляват общини в смесените райони. Не е изненада. ДПС, което Пеевски междувременно превзе, има там надмощие от десетилетия чрез етническия вот.

Клиентелизмът в политиката

Партийната вярност отдавна не е въпрос на идеология, а на инфраструктура - кой ще осигури средства за път, канализация и обществени поръчки, кой ще осигури работа, изобщо кой ще вдига телефона, когато има нужда. Клиентелизмът е общият знаменател за партийния "център” и партийната мрежа по места - кметове, общински съветници, бизнесмени и фигури, които получават ресурси и осигуряват услуги на местно ниво.

ДПС-НН е новият притегателен център за онези в местната власт, които си търсят спасителна лодка и за които Пеевски изглежда като по-надежден посредник към властта - човекът, който не обещава, а разпределя. Така формацията му се превръща в убежище за "прагматици”, които усещат накъде духа вятърът и сменят знамената.

Още: Още загуби на ГЕРБ от "ДПС - Ново начало"

Преди месец например се появиха заглавия, че областният управител на Разград Владимир Димитров е заменил ГЕРБ с ДПС-НН. Активистът е изключен от партията на Бойко Борисов със смехотворни аргументи за неплащане на членски внос и слабо участие в партийния живот. Въпреки това Димитров запази поста си като областен управител.

Снимка: БГНЕС

Дървено желязо

Слабостта на Борисов и зависимостите от Пеевски се отразяват на организационното състояние на най-голямата партия. "Преформатирането” може да задържи за известно време целостта на управлението, но в един момент напрежението ще вземе връх и ще се стигне до избори. Въпреки първите места, които все така ѝ отреждат социологическите агенции, съюзът с Пеевски вече тежи и на ГЕРБ - независимо от дългото задкулисно сътрудничество. Заради "сглобката” с тях ПП-ДБ бяха наказани от избирателите и на 9 юни 2024 г. изгубиха 313 000 гласа, което е половината от гласувалите за тях на предходния вот.

Партията на Борисов също ще плати цената за съюзяването си с "ДПС-Ново начало". За първи път лидерът на ГЕРБ официално се колаборира с по-брутален и мощен партньор във властта, който застрашава и него, и собствената му партия. Досега винаги е било обратното - ГЕРБ разбиваше и поглъщаше малките политически сили, с които се сдружаваше в управлението.

Още: Приятел в нужда се познава: Борисов помага на Пеевски да се размагнетизира

За страха в политиката

Парадоксално, но точно санкциите по глобалния закон "Магнитски”, наложени на Пеевски, са единствената спирачка пред Борисов да допусне открита зависимост от Пеевски - съвместна власт, която би компрометирала окончателно образа му на „евроатлантически“ лидер. Статията в „Wall Street Journal" нанесе своите репутационни щети на Бойко Борисов във външнополитически план. Последвалите неуместни реплики за "детето на негов приятел” довършиха остатъците от образа му на самостоятелен играч и го превърнаха в заложник на зависимостите му.

Борисов вече не диктува процесите - той ги догонва, опитвайки се да съхрани и властта, и влиянието си чрез все по-рискови компромиси. Но в политиката страхът никога не е устойчив капитал. Когато един лидер започне да се съюзява не от сила, а от страх, краят на управлението му вече е предизвестен.

Източник: "Дойче веле"