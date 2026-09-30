Ново откритие на учените в обитаемата зона на много гореща звезда: Може ли да съществува живот там?

Астрономи откриха най-горещата звезда, в обитаемата зона на която потенциално може да се намира планета. Те я нарекоха HD 156295 b. Данните от космическия телескоп TESS показват, че тази вероятност е 50% и следователно са необходими допълнителни изследвания. Ако откритието бъде потвърдено, HD 156295 b ще стане първата открита планета, която се намира в обитаемата зона на звезда от спектрален клас А. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Планетата HD 156295 b

Звездите от спектрален клас А са много по-горещи и по-ярки от Слънцето и излъчват синьо-бяла светлина. Звездата HD 156295 се намира на 140 светлинни години разстояние. Тя е 9 пъти по-ярка от Слънцето, температурата ѝ достига 7500 градуса по Целзий, което е с 2000 градуса по-високо от тази на нашата звезда.

HD 156295 е също променлива звезда от типа Делта Скути. Това означава, че яркостта ѝ се променя толкова редовно, че би могла да служи като космически часовник. Яркостта на такива звезди варира поради пулсациите на повърхността. Такива звезди се свиват и разширяват периодично, което кара повърхността да се клати.

Астрономите наблюдаваха минимални вариации във времето, необходимо на светлината на звездата да достигне Земята. Тъй като HD 156295 пулсира с определена периодичност, астрономите успяха да открият леки отклонения, причинени от гравитационното влияние на друг обект, т.е. потенциална планета.

Данните показват, че има 50/50 шанс такава планета да съществува и тя да е газов гигант. Изчисленията показват, че масата на HD 156295 b е около 6 пъти по-голяма от масата на Юпитер. В същото време планетата се намира на разстояние от почти 4 астрономически единици от своята звезда, тоест 4 пъти по-далеч от Земята от Слънцето. Планетата извършва пълна обиколка около звездата си за около 2200 дни или 6 земни години. Това означава, че една година на планетата трае същото време. HD 156295 b получава около 60% от радиацията, която Земята получава от Слънцето.

Заслужава да се отбележи, че астрономите са открили много малко планети, обикалящи около звезди от спектрален клас А. Но никога не са откривали планета, обикаляща около толкова гореща звезда в нейната обитаема зона. Обитаемата зона е областта от пространството около звезда, където условията позволяват съществуването на живот на повърхността на планетата.

Като се има предвид, че HD 156295 b е газов гигант, животът във формата, с която сме запознати, там е невъзможен. Но какво ще стане, ако някаква неизвестна форма на живот има съвсем различен химичен състав и може да съществува на такива планети? Особено след като звездата HD 156295 е само на 700 милиона години (нашето Слънце е на 4,6 милиарда години) и следователно, чисто хипотетично, еволюцията би могла да доведе до появата на много необичаен извънземен живот.

Но сега е важно астрономите първо да потвърдят самия факт, че планетата HD 156295 b наистина съществува. И едва тогава можем да се търсят доказателства около възможността за съществуването на извънземен живот на такава планета.

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