За пръв път: Учените откриха ретроградна екзопланета

Астрономи откриха екзопланета, GJ 3090 b, която обикаля около звездата си в посока, обратна на въртенето ѝ. Това е първият потвърден случай на такава орбита около червено джудже. Изданието SciTechDaily съобщава за откритието.

Ретроградната екзопланета

GJ 3090 b е сравнима по размер с Нептун и обикаля около звезда от клас M (червено джудже). Това са малки, сравнително хладни звезди, които съставляват по-голямата част от звездите в Млечния път.

Планетите обикновено се образуват от диск от газ и прах, обикалящ около млада звезда. Следователно се очаква те да обикалят в същата посока като звездата. GJ 3090 b обаче има ретроградна орбита, което означава, че се движи в обратна посока.

Международен екип от изследователи е изследвал системата, използвайки инфрачервения спектрограф NIRPS. Учените са определили ориентацията на орбитата на планетата в три измерения и са изчислили ъгъл от приблизително 136 градуса между осите на въртене на звездата и движението на планетата. Това е потвърдило необичайния характер на нейната орбита.

Едно възможно обяснение е, че в началото на живота си звездата може да е придобила допълнителен диск от газ и прах от околното пространство. Този диск може да е бил наклонен спрямо първоначалния диск. Ако планета се е образувала от този материал, тя би могла да наследи посоката му на движение.

Друг възможен сценарий включва гравитационното влияние на голяма планета или друга звезда. Такъв обект би могъл постепенно да промени орбитата на GJ 3090 b. Изследователите обаче не откриха доказателства за масивен спътник, който би могъл да обясни толкова силен наклон.

Според учените това може да показва необходимостта от преосмисляне на някои идеи за формирането на планетарните системи. Произходът на необичайната орбита обаче все още не е окончателно установен.

GJ 3090 b стана най-малката планета около M-джудже, за която астрономите успяха да измерят триизмерната ориентация на орбитата ѝ. По-нататъшни наблюдения би трябвало да разкрият дали системата би могла да се е образувала от втори, наклонен диск и дали съществуват други планети с подобни орбити.

Прочетете също: Заснеха най-малкия извънземен свят, виждан някога (СНИМКА)

Наскоро астрономи откриха вода на гигантската планета HATS-6 b и също така установиха, че тя има неочаквано ниска температура.

Учени проведоха изследване на планетата HATS-6 b, разположена на 500 светлинни години от нас, която е газов гигант, използвайки космическия телескоп Webb. В атмосферата на планетата бяха открити вода, амоняк и метан. Оказа се също, че тази планета е много по-студена, отколкото учените са предполагали. И като цяло, такава планета изобщо не би трябвало да се е появила. Изследването е публикувано в Astronomical Journal, пише Phys.

HATS-6 b е планета с размери, подобни на Юпитер, най-голямата планета в Слънчевата система и също газов гигант. Тази далечна планета обикаля около червено джудже, по-малко и по-хладно от Слънцето.

Планетите се образуват от газ и прах, останали от образуването на звездата. Колкото по-малка е звездата, толкова по-малки са планетите, които могат да се образуват около нея. Но огромният размер на HATS-6 b противоречи на това правило. Астрономите казват, че такава планета изобщо не би трябвало да се е образувала, защото не би имало достатъчно материал, за да се образува. И въпреки това тя и 40 други подобни планети съществуват. Астрономите все още се опитват да разберат как са се образували.