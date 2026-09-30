Войната в Украйна:

Мерц даде конкретен пример, че Путин не иска мир в Украйна и каза какво следва (ОБЗОР - ВИДЕО)

30 септември 2026, 11:06 часа 468 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
Мерц даде конкретен пример, че Путин не иска мир в Украйна и каза какво следва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Положихме изключителни дипломатически усилия и едно от тях беше германският външен министър (Йохан Вадефул) да отиде до Ню Йорк и да разговаря с руския си колега (Сергей Лавров). Последвалата оценка на Русия за тези разговори показа, че очевидно Русия не е заинтересована от сериозни разговори (за мир в Украйна) понастоящем. "Затова ще продължим с всички сили да оказваме помощ на Украйна – не само военна, но и политическа, финансова и икономическа. Ще продължим да подкрепяме Украйна, защото знаем едно нещо: Украйна е част от Европа и ако Украйна падне, тогава мирът и свободата в цяла Европа са в опасност. Ето защо ние сме толкова ясно и недвусмислено на страната на Украйна и ще направя всичко възможно, за да помогна на тази страна да премине през това, което с голяма вероятност ще бъде много, много трудна зима". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на съвместна пресконференция с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, който беше на посещение в Германия – ОЩЕ:

По отношение на преговорите, срещата на Вадефул и Лавров беше прочетена като опит на Германия, водещата страна-членка на ЕС, да постави именно Европа на по-централно място в преговорния процес за Украйна. Обаче Reuters предаде, че Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за чуждестранни инвестиции (еквивалент на нашия Сребърен фонд) и основно икономическо оръжие в дипломатическата машина на руския диктатор Владимир Путин, отново е провел преговори в САЩ. Той се е срещнал с представители на американското финансово министерство и американското енергийно министерство. Страните са обсъдили прекратяването на войната в Украйна и потенциалното следвоенно сътрудничество в енергийния сектор между Русия и САЩ. Американски представител нарече разговорите конструктивни. Конкретни споразумения относно съвместни енергийни проекти все още не са разкрити.

Ключове за мир и за война

Мерц беше категоричен, че Путинова Русия няма да спечели войната в Украйна и че Русия търпи огромни щети, включително икономически. „Можем да видим предаварийната ситуация, в която се намира руската икономика. Това ще е цената, ако Русия продължи тази война“, каза германският канцлер. Думите му резонират с материал на "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", според който директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил при визитата си в Москва в края на лятото и началото на есента, че руската икономика може да се срине "точно както Съветският съюз в края на Студената война", ако войната в Украйна продължи. Именно тази оценка на Ратклиф пред директора на ФСБ Александър Бортников и на руското външно разузнаване Сергей Наришкин е вбесила Путин и той е отменил лична среща с американския топ разузнавач, която иначе е била предвидена да се състои.

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Генерал Алексъс Гринкевич, който е начело на Европейското командване на Съединените щати и върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, директно заяви пред Европейския парламент: Целите на специалната военна операция на Путин не са постигнати, нито целите на руската кампания от саботажи, с които Европа да бъде сплашена и да се откаже да помага на Украйна. Поредно доказателство – украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е постигнала споразумение с Белгия да бъдат прехвърлени още 3 изтребителя F-16 до края на 2026 година. Наскоро Белгия е доставила боеприпаси за F-16 за Украйна, както и Испания. Зеленски каза и, че Украйна е получила нова система за противовъздушна отбрана NASAMS и ракети за нея от Съединените щати и Норвегия. Франция и Германия също наскоро доставиха ракети за украинската ПВО. NASAMS използва ракети AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, както и ракети-прехващачи с голям обсег AMRAAM-ER.

А междувременно, руският депутат Николай Бурляев от партия "Справедлива Русия" предложи разширяване на определението за „екстремистка дейност“ в руското законодателство. Той внесе съответните изменения в закона "За борба с екстремистката дейност" в последния възможен ден от мандата на досегашната Дума. Според законопроекта, всякакви идеологии, учения, култове и движения, които са насочени срещу "традиционните руски духовни и морални ценности" и "традиционните религии в Русия", могат да се считат за екстремистки. Забраната включва и публичното оправдаване и пропагандиране на такива идеи, както и разпространението на техните символи и атрибути. Освен това Бурляев предлага класифициране като "екстремистки материали" на всякакви текстове и изображения, свързани с такива идеологии, включително символи, които са "объркващо подобни" на забранените. Няма обаче конкретен списък с идеологии към законопроекта, които да се считат за екстремистки съгласно очертаното в законопроекта.

Руският външен министър Сергей Лавров пък директно заплаши Полша "внимателно да научи" руската военна доктрина – явно визирайки ядрената доктрина на Руската федерация, защото Полша обмисля дали да приеме на своя територия производствени мощности за ракети-прехващачи за американските ПВО системи Patriot (Пейтриът). Отделно Лавров обяви, че Европа води война срещу Русия – защото със западни оръжия се нанасяли удари по руски цели, но оправда безогледните руски удари в Украйна като удари срещу "инфраструктура, използвана от нацисткия режим с подкрепата на Запада" - ОЩЕ:

На този фон, рамо до рамо с Мерц, Касъм-Жормарт Токаев също призова войната в Украйна да бъде спряна. Обаче неговата реторика беше доста по-различна – той знаел, че "при сегашните условия" не може войната да бъде изцяло прекратена, но можело поне да бъде замразена и да има "каквито и да е преговори". Именно такъв подход иска и Украйна – замразяване на военните действия и преговори, но Русия е твърдо против. Освен това, Токаев нарече Владимир Путин "най-приемливата политическа фигура" за Европа и света. "Познавам го много добре и той притежава най-необходимите качества за лидер на голяма държава със сложна история", каза той. През юли, говорейки редом с Путин в Омск, Токаев вече предложи замразяване на войната и нови преговори в Истанбул. Президентът на Казахстан патетично заяви и, че каквото и да се случи във войната, Русия и Украйна винаги ще бъдат помнени като добри приятели на Казахстан. Да не забравяме, че с Русия имаме сухопътна граница от 7 597 километра – ако това не е фактор да си приятел със съседа си, кое е, уточни Токаев:

А Мерц поясни, че Германия иска да преговаря с Казахстан за доставки на петрол, с които да се замести руския петрол, от когото германците се отказаха заради войната на Путин с Украйна:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 140 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 29 септември е имало 221 бойни сблъсъка спрямо 213 на 28 септември. Руснаците са хвърлили 263 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 10 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2775 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 360 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8835 FPV дрона, което е с около 1050 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

28 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в направлението от Торецк към Константиновка, но нито една в Краматорското направление – от Часов Яр към Константиновка и към Краматорск. При Дружковка украинците контраатакуват, предупреждава руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Още 17 е имало в Покровското направление – толкова ниско число не е отчитано от двуцифрен брой месеци (по-долното видео е от боеве при Шахово, едно от селата в района южно от Добропиля). 10 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление (границата на Харковска област и южно от град Вовчанск), а още 9 – в Лиманското. Специално за това направление популярният Z-канал "Рибар" критикува видеокадри, с които руското военно министерство опитва да убеди, че село Ново било още в руски ръце – но в кадрите се вижда вишка, която вече е била разрушена т.е. те са стари! Само 1 руска пехотна атака е станала в района на Гуляйполе, Запорожка област.

Украинският военен канал "Офицер" е уверен, че до два месеца Украйна ще има достатъчно голямо количество дронове-прехващачи, с които да спира руските далекобойни дронове с реактивен двигател. Жалко само, че се сетихме късно да действаме в това отношение, защото никой не вярваше, че Русия ще може да увеличи мащабно производството на такива дронове (с рекативен двигател), пише в публикация на канала, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". А изпълнителният директор на украинската оръжейна компания Fire Point Ирина Терех показа система за изстрелване на далекобойния дрон FP-1 и поясни, че той има по-голям обхват, но бойна глава от 60 килограма взрив, докато FP-2 е с 200 килограма взрив бойна глава, но е с по-малък обхват.

ОЩЕ: Новата цена на войната в Украйна: Кой - колко. Видни Z-канали: Руската армия при Лиман отстъпва (ОБЗОР – ВИДЕО)

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