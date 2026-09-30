Мерц даде конкретен пример, че Путин не иска мир в Украйна и каза какво следва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Положихме изключителни дипломатически усилия и едно от тях беше германският външен министър (Йохан Вадефул) да отиде до Ню Йорк и да разговаря с руския си колега (Сергей Лавров). Последвалата оценка на Русия за тези разговори показа, че очевидно Русия не е заинтересована от сериозни разговори (за мир в Украйна) понастоящем. "Затова ще продължим с всички сили да оказваме помощ на Украйна – не само военна, но и политическа, финансова и икономическа. Ще продължим да подкрепяме Украйна, защото знаем едно нещо: Украйна е част от Европа и ако Украйна падне, тогава мирът и свободата в цяла Европа са в опасност. Ето защо ние сме толкова ясно и недвусмислено на страната на Украйна и ще направя всичко възможно, за да помогна на тази страна да премине през това, което с голяма вероятност ще бъде много, много трудна зима". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на съвместна пресконференция с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, който беше на посещение в Германия – ОЩЕ:

Germany's Chancellor Merz on Russia:



We are undertaking extensive diplomatic efforts. One of them was the German foreign minister’s visit to New York and his talks with the Russian foreign minister.



Russia’s subsequent assessment of those talks showed that Russia is obviously… pic.twitter.com/x7a9SZYooO — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Germany's Chancellor Merz on Ukraine:



Russia will continue to bombard ruthlessly and will continue to destroy civilian infrastructure. These are war crimes taking place there every day, but we will not be deterred by them.



We will continue to support Ukraine because we know… pic.twitter.com/WkWWUQq7Ut — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

По отношение на преговорите, срещата на Вадефул и Лавров беше прочетена като опит на Германия, водещата страна-членка на ЕС, да постави именно Европа на по-централно място в преговорния процес за Украйна. Обаче Reuters предаде, че Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за чуждестранни инвестиции (еквивалент на нашия Сребърен фонд) и основно икономическо оръжие в дипломатическата машина на руския диктатор Владимир Путин, отново е провел преговори в САЩ. Той се е срещнал с представители на американското финансово министерство и американското енергийно министерство. Страните са обсъдили прекратяването на войната в Украйна и потенциалното следвоенно сътрудничество в енергийния сектор между Русия и САЩ. Американски представител нарече разговорите конструктивни. Конкретни споразумения относно съвместни енергийни проекти все още не са разкрити.

Ключове за мир и за война

Мерц беше категоричен, че Путинова Русия няма да спечели войната в Украйна и че Русия търпи огромни щети, включително икономически. „Можем да видим предаварийната ситуация, в която се намира руската икономика. Това ще е цената, ако Русия продължи тази война“, каза германският канцлер. Думите му резонират с материал на "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", според който директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил при визитата си в Москва в края на лятото и началото на есента, че руската икономика може да се срине "точно както Съветският съюз в края на Студената война", ако войната в Украйна продължи. Именно тази оценка на Ратклиф пред директора на ФСБ Александър Бортников и на руското външно разузнаване Сергей Наришкин е вбесила Путин и той е отменил лична среща с американския топ разузнавач, която иначе е била предвидена да се състои.

Germany's Chancellor Merz on Russia:



Russia will not win this war, and Russia itself will suffer massive damage, including to its economy.



We can already see the precarious situation the Russian economy is in.



There will be a price if Russia continues this war. pic.twitter.com/QskmxEXEmI — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

No changes in Russia: the fuel crisis continues. pic.twitter.com/bJvFitkWP2 — WarTranslated (@wartranslated) September 29, 2026

Генерал Алексъс Гринкевич, който е начело на Европейското командване на Съединените щати и върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, директно заяви пред Европейския парламент: Целите на специалната военна операция на Путин не са постигнати, нито целите на руската кампания от саботажи, с които Европа да бъде сплашена и да се откаже да помага на Украйна. Поредно доказателство – украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е постигнала споразумение с Белгия да бъдат прехвърлени още 3 изтребителя F-16 до края на 2026 година. Наскоро Белгия е доставила боеприпаси за F-16 за Украйна, както и Испания. Зеленски каза и, че Украйна е получила нова система за противовъздушна отбрана NASAMS и ракети за нея от Съединените щати и Норвегия. Франция и Германия също наскоро доставиха ракети за украинската ПВО. NASAMS използва ракети AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, както и ракети-прехващачи с голям обсег AMRAAM-ER.

The goals were not achieved: the Supreme Allied Commander Europe stated that the Kremlin’s operation had completely failed. pic.twitter.com/4rQjJDlv4N — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

А междувременно, руският депутат Николай Бурляев от партия "Справедлива Русия" предложи разширяване на определението за „екстремистка дейност“ в руското законодателство. Той внесе съответните изменения в закона "За борба с екстремистката дейност" в последния възможен ден от мандата на досегашната Дума. Според законопроекта, всякакви идеологии, учения, култове и движения, които са насочени срещу "традиционните руски духовни и морални ценности" и "традиционните религии в Русия", могат да се считат за екстремистки. Забраната включва и публичното оправдаване и пропагандиране на такива идеи, както и разпространението на техните символи и атрибути. Освен това Бурляев предлага класифициране като "екстремистки материали" на всякакви текстове и изображения, свързани с такива идеологии, включително символи, които са "объркващо подобни" на забранените. Няма обаче конкретен списък с идеологии към законопроекта, които да се считат за екстремистки съгласно очертаното в законопроекта.

Руският външен министър Сергей Лавров пък директно заплаши Полша "внимателно да научи" руската военна доктрина – явно визирайки ядрената доктрина на Руската федерация, защото Полша обмисля дали да приеме на своя територия производствени мощности за ракети-прехващачи за американските ПВО системи Patriot (Пейтриът). Отделно Лавров обяви, че Европа води война срещу Русия – защото със западни оръжия се нанасяли удари по руски цели, но оправда безогледните руски удари в Украйна като удари срещу "инфраструктура, използвана от нацисткия режим с подкрепата на Запада" - ОЩЕ:

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov urged Poland to study Russia’s military doctrine when commenting on plans to host Patriot missile production. #Russia pic.twitter.com/bwEc4j9oQe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2026

🤡Lavrov: “Europe is waging a war against us”



"If you admit that our weapons are being struck by your (Western) arms, and that we are shooting those weapons down, then call it whatever you like. But I have no doubt that this is a war Europe is waging against us. And we have been… pic.twitter.com/v0I1OsqYdz — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

На този фон, рамо до рамо с Мерц, Касъм-Жормарт Токаев също призова войната в Украйна да бъде спряна. Обаче неговата реторика беше доста по-различна – той знаел, че "при сегашните условия" не може войната да бъде изцяло прекратена, но можело поне да бъде замразена и да има "каквито и да е преговори". Именно такъв подход иска и Украйна – замразяване на военните действия и преговори, но Русия е твърдо против. Освен това, Токаев нарече Владимир Путин "най-приемливата политическа фигура" за Европа и света. "Познавам го много добре и той притежава най-необходимите качества за лидер на голяма държава със сложна история", каза той. През юли, говорейки редом с Путин в Омск, Токаев вече предложи замразяване на войната и нови преговори в Истанбул. Президентът на Казахстан патетично заяви и, че каквото и да се случи във войната, Русия и Украйна винаги ще бъдат помнени като добри приятели на Казахстан. Да не забравяме, че с Русия имаме сухопътна граница от 7 597 километра – ако това не е фактор да си приятел със съседа си, кое е, уточни Токаев:

Kazakh President Tokayev on Putin:



I have very good relations with President Putin. I consider him, one might say, an outstanding statesman.



And today I said with considerable conviction that President Putin, as a statesman and as the leader of Russia, is the most acceptable… pic.twitter.com/uotDeh5DlA — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Kazakh President Tokayev on Russia-Ukraine:



Whatever happens on the territory of Ukraine, we will always remember that both Russia and Ukraine are our good friends.



As far as Russia is concerned, we must not forget that Kazakhstan and Russia share a common border of 7,597… pic.twitter.com/iBJlq0a44a — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

А Мерц поясни, че Германия иска да преговаря с Казахстан за доставки на петрол, с които да се замести руския петрол, от когото германците се отказаха заради войната на Путин с Украйна:

Germany's Chancellor Merz:



We want to continue discussing energy supplies, because we are very interested, for example, in receiving oil from Kazakhstan as a replacement for the oil we no longer obtain from Russia.



We are therefore looking to diversify our supply… pic.twitter.com/gGNDBkqScn — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 140 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 29 септември е имало 221 бойни сблъсъка спрямо 213 на 28 септември. Руснаците са хвърлили 263 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 10 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2775 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 360 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8835 FPV дрона, което е с около 1050 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

AI-enabled drones operated by Ukraine’s 475th Code 9.2 Regiment are striking Russian armored vehicles before they can reach the border with the Kharkiv region. The unit says its drones are destroying Russian armored vehicles on a near-industrial scale. #Ukraine pic.twitter.com/ZYgqKU4bqo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2026

28 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб в направлението от Торецк към Константиновка, но нито една в Краматорското направление – от Часов Яр към Константиновка и към Краматорск. При Дружковка украинците контраатакуват, предупреждава руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Още 17 е имало в Покровското направление – толкова ниско число не е отчитано от двуцифрен брой месеци (по-долното видео е от боеве при Шахово, едно от селата в района южно от Добропиля). 10 руски пехотни атаки е имало в Южнослобожанското направление (границата на Харковска област и южно от град Вовчанск), а още 9 – в Лиманското. Специално за това направление популярният Z-канал "Рибар" критикува видеокадри, с които руското военно министерство опитва да убеди, че село Ново било още в руски ръце – но в кадрите се вижда вишка, която вече е била разрушена т.е. те са стари! Само 1 руска пехотна атака е станала в района на Гуляйполе, Запорожка област.

Украинският военен канал "Офицер" е уверен, че до два месеца Украйна ще има достатъчно голямо количество дронове-прехващачи, с които да спира руските далекобойни дронове с реактивен двигател. Жалко само, че се сетихме късно да действаме в това отношение, защото никой не вярваше, че Русия ще може да увеличи мащабно производството на такива дронове (с рекативен двигател), пише в публикация на канала, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". А изпълнителният директор на украинската оръжейна компания Fire Point Ирина Терех показа система за изстрелване на далекобойния дрон FP-1 и поясни, че той има по-голям обхват, но бойна глава от 60 килограма взрив, докато FP-2 е с 200 килограма взрив бойна глава, но е с по-малък обхват.

Fire Point CEO Yryna Terekh demonstrated the FP-1 deep-strike drone and its launch system. She said the FP-1 is designed for long-range missions and can carry up to 60 kg, while the externally similar FP-2 has a shorter range but carries up to 200 kg. At launch, a small booster… pic.twitter.com/M1nz3A2EIp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2026

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