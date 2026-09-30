България изтегли нов външен дълг, вече е поела 6,5 млрд. евро задължения за годината

България емитира облигации в общ размер на 2,25 млрд. евро на международните пазари в дългова операция, реализирана вчера, 29 септември, съобщи Министерството на финансите. Така страната излезе на международните капиталови пазари за втори път тази година, след като през юли изтегли дълг на външния пазар в размер на 2,5 млрд. евро. Министерството на финансите е преотворило три емисии еврооблигации с падеж 2031 година, 2034 година и 2044 година, като е увеличило обема съответно с 1 млрд. евро, 750 млн. евро и 500 млн. евро.

Облигациите са емитирани в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, пише в съобщението на МФ от 30 септември.

От финансовото ведомство отбелязват, че "в условията на продължаваща волатилност на международните пазари трансакцията е привлякла значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки е надхвърлил 5,5 млрд. евро (вкл. 265 милиона евро интерес от Съвместните водещи мениджъри), което е позволило първоначално предложеният спред да бъде намален с 20 б.т. за емисиите с падеж 2031 г. и септември 2034 г. и с 15 б.т. за книжата с падеж през 2044 г.".

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Окончателният спред над осреднения лихвен суап възлезе на 60 б.т. за книжата с падеж 2031 г., 95 б.т. за книжата с падеж септември 2034 г. и 160 б.т. за емисията с падеж 2044 година, пише в съобщението. Постигнатата доходност възлиза съответно на 4,235 на сто, 4,608 на сто и 5,325 на сто.

Снимка: БГНЕС

"Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година", добавят от министерството.

6,5 милиарда евро дълг тази година

В резултат на тази дългова операция общият размер на поетия нов дълг от началото на 2026 година възлиза на 6,5 млрд. евро, като в това число влиза дълг от 4,75 млрд. евро на международните пазари и дълг в размер на 1,755 млрд. евро, емитиран на вътрешния пазар, изчислява БТА.

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Според Закона за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигур

ността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1% от БВП.