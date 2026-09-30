Илиян Филипов преди повече от година: "Готви се покушение срещу мен"

Бизнесменът и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше убит в нощта срещу 30 септември, още през март 2025 г. публично заяви, че разполага с информация за подготвяно покушение срещу него и че е подал официални сигнали. Тогава той посочи като организатор на предполагаемото покушение бизнесмена Иван Петлешков. Твърденията на Филипов не са доказани, а Петлешков е отхвърлял отправените срещу него обвинения.
В същото време директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов заяви след убийството, че в МВР няма информация за отправяни към Филипов заплахи, както и че към момента няма данни за подадени от него сигнали. Разследването за убийството продължава по всички възможни версии.
Конфликтът с Петлешков
Конфликтът между Филипов и Петлешков избухна публично през пролетта на 2025 г. Преди това двамата бизнесмени са били близки, но отношенията им се влошили след прекратяването на рекламен договор между компании на Филипов и пловдивския сайт "Трафик Нюз". Още: Венци Стефанов след убийството на Илиян Филипов: Разказа откъде тръгна конфликтът им
В своята позиция Филипов твърдеше, че след прекратяването на договора срещу него и бизнеса му е започнала "открита кампания за очерняне", която според него била организирана от Петлешков.
Тогава бизнесменът отправи и редица тежки обвинения срещу Петлешков - за влияние върху местната власт и полицията, контрол върху футболни фенове, участие в контрабандни канали и други престъпни дейности. Тези твърдения бяха позиции и обвинения на самия Филипов и не следва да се приемат като установени факти.
Най-сериозното му твърдение обаче беше свързано с предполагаемото покушение срещу него. Още: Това ли е убиецът на Илиян Филипов?
"Да - имам информация, че се готви покушение"
В публикуваната през март 2025 г. позиция Филипов започва с думите: "Един човек държи Пловдив в страх. Докога?"
След това той заявява, че според него Пловдив е превръщан в "частна територия" и отправя остри обвинения към Иван Петлешков.
Филипов твърди, че Петлешков стои зад "Трафик Нюз" и използва медията като инструмент за натиск и очерняне. Той отправя обвинения и за влиянието на Петлешков върху част от местната полиция и общинската власт, както и за предполагаем контрол върху футболни фенове чрез бойни зали. Още: Проф. Тодор Радулов за убийството на Илиян Филипов: Ако до 24 часа няма арест, случаят отива при неразкритите
В позицията си Филипов споменава и акция, при която според него са били задържани служители на нощния клуб "Бушидо" при товарене и разтоварване на контрабандни цигари. Той твърди, че случаят е бил "услужливо премълчан" от медиите и полицията. Тези твърдения също не са установени като факти в рамките на настоящото разследване.
Бизнесменът описва и начина, по който според него Петлешков се движи из Пловдив - с брониран автомобил, пилотни коли и въоръжена охрана.
След това Филипов описва конфликта между двамата и прекратяването на рекламния договор с "Трафик Нюз":
"Имах нещастието да правя бизнес с този човек. Холдингът ми - част от ПИМК Холдинг Груп - плащаше шестцифрени суми за реклама в Трафик Нюз на годишна база. С всеки месец цените нарастваха, натискът се увеличаваше. След като прекратихме рекламния договор, срещу нас започна открита кампания за очерняне - с платени "позиции", пълни с лъжи, манипулации и омраза." Още: Убийството на Илиян Филипов застрашава бъдещето на Ботев Пловдив и още един клуб
Филипов продължава:
"Нито дума истина - само опити да се урони името на фирмите ни и доверието в работата ни. Защото отказахме да се подчиняваме."
Твърдението за подготвяно убийство
Най-пряко Филипов говори за предполагаемото покушение срещу него в следващата част от позицията:
"Да - имам информация, че се готви покушение срещу мен, организирано от Иван Петлешков. Подал съм официални сигнали."
Той призоваваше институциите да проверят твърденията му и да предприемат действия:
"Скъпи съграждани,
Не можем да мълчим повече.
Не можем да позволим на един човек да подменя демокрацията, да държи общината, полицията и медиите под контрол, да тровят децата ни и да превзема Пловдив.
Призовавам истинските медии, гражданското общество и отговорните институции да се събудят. Да разследват. Да действат.
Пловдив не е за продан.
Пловдив не е бухалка.
Пловдив заслужава честност, законност и сигурност."
Какво каза МВР?
Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа на 30 септември в имот, който е негова собственост, в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Прокуратурата потвърди, че става дума за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.
След убийството директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов заяви, че полицията работи по всички възможни версии. На въпрос дали е имало информация за отправяни към Филипов заплахи той отговори, че "при нас няма такава информация".
Така година и половина след публичното твърдение на Филипов, че е подал официални сигнали за подготвяно покушение, остава въпросът какво е станало с тях и дали са били проверявани. Към момента няма официално съобщение от разследващите органи, което да свързва убийството с твърденията му от 2025 г.