Илиян Филипов преди повече от година: "Готви се покушение срещу мен"

Бизнесменът и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше убит в нощта срещу 30 септември, още през март 2025 г. публично заяви, че разполага с информация за подготвяно покушение срещу него и че е подал официални сигнали. Тогава той посочи като организатор на предполагаемото покушение бизнесмена Иван Петлешков. Твърденията на Филипов не са доказани, а Петлешков е отхвърлял отправените срещу него обвинения.

В същото време директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов заяви след убийството, че в МВР няма информация за отправяни към Филипов заплахи, както и че към момента няма данни за подадени от него сигнали. Разследването за убийството продължава по всички възможни версии.

Конфликтът с Петлешков

Конфликтът между Филипов и Петлешков избухна публично през пролетта на 2025 г. Преди това двамата бизнесмени са били близки, но отношенията им се влошили след прекратяването на рекламен договор между компании на Филипов и пловдивския сайт "Трафик Нюз". Още: Венци Стефанов след убийството на Илиян Филипов: Разказа откъде тръгна конфликтът им

В своята позиция Филипов твърдеше, че след прекратяването на договора срещу него и бизнеса му е започнала "открита кампания за очерняне", която според него била организирана от Петлешков.

Тогава бизнесменът отправи и редица тежки обвинения срещу Петлешков - за влияние върху местната власт и полицията, контрол върху футболни фенове, участие в контрабандни канали и други престъпни дейности. Тези твърдения бяха позиции и обвинения на самия Филипов и не следва да се приемат като установени факти.

Най-сериозното му твърдение обаче беше свързано с предполагаемото покушение срещу него. Още: Това ли е убиецът на Илиян Филипов?

"Да - имам информация, че се готви покушение"

В публикуваната през март 2025 г. позиция Филипов започва с думите: "Един човек държи Пловдив в страх. Докога?"

След това той заявява, че според него Пловдив е превръщан в "частна територия" и отправя остри обвинения към Иван Петлешков.

Филипов твърди, че Петлешков стои зад "Трафик Нюз" и използва медията като инструмент за натиск и очерняне. Той отправя обвинения и за влиянието на Петлешков върху част от местната полиция и общинската власт, както и за предполагаем контрол върху футболни фенове чрез бойни зали. Още: Проф. Тодор Радулов за убийството на Илиян Филипов: Ако до 24 часа няма арест, случаят отива при неразкритите

В позицията си Филипов споменава и акция, при която според него са били задържани служители на нощния клуб "Бушидо" при товарене и разтоварване на контрабандни цигари. Той твърди, че случаят е бил "услужливо премълчан" от медиите и полицията. Тези твърдения също не са установени като факти в рамките на настоящото разследване.

Бизнесменът описва и начина, по който според него Петлешков се движи из Пловдив - с брониран автомобил, пилотни коли и въоръжена охрана.

След това Филипов описва конфликта между двамата и прекратяването на рекламния договор с "Трафик Нюз":

"Имах нещастието да правя бизнес с този човек. Холдингът ми - част от ПИМК Холдинг Груп - плащаше шестцифрени суми за реклама в Трафик Нюз на годишна база. С всеки месец цените нарастваха, натискът се увеличаваше. След като прекратихме рекламния договор, срещу нас започна открита кампания за очерняне - с платени "позиции", пълни с лъжи, манипулации и омраза." Още: Убийството на Илиян Филипов застрашава бъдещето на Ботев Пловдив и още един клуб

Филипов продължава:

"Нито дума истина - само опити да се урони името на фирмите ни и доверието в работата ни. Защото отказахме да се подчиняваме."

Твърдението за подготвяно убийство

Най-пряко Филипов говори за предполагаемото покушение срещу него в следващата част от позицията:

"Да - имам информация, че се готви покушение срещу мен, организирано от Иван Петлешков. Подал съм официални сигнали."

Той призоваваше институциите да проверят твърденията му и да предприемат действия:

"Скъпи съграждани,

Не можем да мълчим повече.

Не можем да позволим на един човек да подменя демокрацията, да държи общината, полицията и медиите под контрол, да тровят децата ни и да превзема Пловдив.

Призовавам истинските медии, гражданското общество и отговорните институции да се събудят. Да разследват. Да действат.

Пловдив не е за продан.

Пловдив не е бухалка.

Пловдив заслужава честност, законност и сигурност."

Какво каза МВР?

Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа на 30 септември в имот, който е негова собственост, в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Прокуратурата потвърди, че става дума за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

След убийството директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов заяви, че полицията работи по всички възможни версии. На въпрос дали е имало информация за отправяни към Филипов заплахи той отговори, че "при нас няма такава информация".

Така година и половина след публичното твърдение на Филипов, че е подал официални сигнали за подготвяно покушение, остава въпросът какво е станало с тях и дали са били проверявани. Към момента няма официално съобщение от разследващите органи, което да свързва убийството с твърденията му от 2025 г.