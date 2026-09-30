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CULTURAMA FESTIVAL влиза в музея: Изкуство по ноти този ноември

30 септември 2026, 15:24 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: CULTURAMA
CULTURAMA FESTIVAL влиза в музея: Изкуство по ноти този ноември

Как музиката преобразява едно галерийно пространство? Кога ноти, история и картини говорят на един език? Тази есен CULTURAMA FESTIVAL влиза в музея, за да срещне традицията с днешното изкуство. Движим се уверено между партитурата и свободната игра от 30 октомври до 14 ноември с мултижанровата програма на CULTURAMA В МУЗЕЯ 2026.

Под мотото "Безкрайна игра" четири концерта ще представят в съвременен прочит класическа музика, джаз импровизация и грузинска полифония от млади български таланти и утвърдени международни артисти.

Концерт "Деца свирят на деца" на 30 октомври от 19 ч., Зала 1 на Централния военен клуб, София: На една сцена ще излязат младите таланти Амели Сакай-Иванова, Божидар Лазаров, Филип Ангелов и Мина Кирилова, лауреати на националната стипендия "С усилия към звездите" на Фондация "Културни перспективи". 

В програмата ще чуем Шопен, Бах, Равел, Шуман, Телеман, Лист, Чайковски, Бетовен и др.

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Първото събитие на CULTURAMA В МУЗЕЯ 2026 поставя началото на фестивала с фокус върху младите музиканти и предаването на музикалната традиция от поколение на поколение. Концертът ще продължи 90 минути с антракт, в който ще бъде поднесен комплимент.

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А. Вивалди: Четирите годишни времена за цигулка и китара на 2 ноември от 19 ч., Линус Рот (цигулка) и Петрит Чеку (китара) в СГХГ: Един от най-разпознаваемите шедьоври на Антонио Вивалди ще прозвучи в необикновен прочит за цигулка и китара на световно признатия тандем Линус Рот и Петрит Чеку. В този проект традиционният струнен ансамбъл и басо континуо са поверени на една-единствена китара. Така познатата партитура придобива нова прозрачност, а "Четирите годишни времена" се превръщат в интимен диалог между два солови инструмента.

Резултатът не е просто опит за нов прочит на оригинала, а вдъхновено претворяване на едно от най-разпознаваемите произведения в световната музика. Рот и Чеку съхраняват театралната енергия и виртуозния блясък на Вивалди, като същевременно разкриват ново измерение на интимност, спонтанност и камерна чувствителност.

Концертът ще ни поднесе и още една изненада, защото ще се случи сред произведенията на големия скулптор Павел Койчев в изложбата му "Четирите елемента". 

Хор Шавнабада "Из далечни планини" на 8 ноември от 19 ч., 12 изпълнители в 75-минутна програма с водещ и представяне на песните на английски език в "Квадрат 500: Дванадесет гласа ще представят една от най-старите и разпознаваеми вокални традиции на Грузия. Хор Шавнабада ще изпълни програма, която събира християнски и езически песнопения, лирични песни и прочутото "криманчули", както и музика с древни грузински инструменти.

Концертът е вокално пътуване, но и медитативно преживяване в музикалната памет на Грузия, в която различните гласове създават едно общо звучащо цяло.

Основан в началото на 2005 г., прочутият ансамбъл Шавнабада е едно от водещите имена в грузинското многогласно пеене. Хорът е създаден в съвременната артистична динамика на Тбилиси. От самото начало той посвещава дейността си на съхраняването и популяризирането на грузинското полифонично пеене, обявено от ЮНЕСКО през 2001 г. за шедьовър на устното и нематериалното културно наследство на човечеството.

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Отново в Квадрат 500 на 14 ноември от 19 ч. ще чуем Класик Импро Трио в концерта "Игра": Бенямин Шмид – цигулка, Антони Дончев – пиано, Георг Брайншмид – контрабас.

CULTURAMA В МУЗЕЯ 2026 ще завърши с концерт, в който Бах, Вивалди, Крайслер, Вайл, джазът и авторската музика се срещат в свободна игра между композиция и импровизация. 

Триото на Бенямин Шмид (цигулка), Антони Дончев (пиано) и Георг Брайншмид (контрабас) събира едни от най-интересните европейски музиканти за първи път в София на CULTURAMA В МУЗЕЯ. Тримата изпълнители притежават забележителни способности да музицират на границата между написаната музика и импровизацията, създавайки един различен, оригинален, свеж, често забавен, нов музикален език, който въвлича публиката в незабравимо музикално пътешествие.

Независимо дали става въпрос за класически звуков идеал, джазов груув или оригинална композиция: трима музиканти, всеки от които формира своя собствена малка музикална вселена, сега образуват виртуозен триумвират с безкрайна игривост в тази хармонична смесица.

Репертоарът е широк и има само един основен критерий: трябва да е добра музика, която подканва към импровизация.

CULTURAMA В МУЗЕЯ 2026 очаква своята публика за безкрайна игра!

30 октомври - 14 ноември 2026 г., Централен военен клуб, СГХГ, Квадрат 500. Билетите са в продажба на официалния сайт на фестивала.

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класическа музика фестивали концерти CULTURAMA
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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