Магнитни бури през седмицата 21-27 септември 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 21-27 септември 2026 г. се очакват няколко дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 21 септември 2026 г. ще бъде от степен 2. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има три дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 21 септември 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 2. Това не е много повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 24, 25 и 66 септември 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това не е много силна магнитна буря, но би могла да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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Пълната прогноза!

2026 Sep 21 - 2

2026 Sep 22 - 2

2026 Sep 23 - 2

2026 Sep 24 - 5

2026 Sep 25 - 5

2026 Sep 26 - 5

2026 Sep 27 - 4

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