Нов рекорд: Мистериозен 7-часов сигнал е засечен в космоса

Астрономи засекоха мощен сигнал в дълбокия космос, който продължи седем часа. Този гама-лъчев изблик, обозначен като GRB 250702B, счупи предишни рекорди с продължителност приблизително 25 000 секунди, според списание BBC Sky at Night.

Мистериозен сигнал от космоса

Изданието отбелязва че астрономите обикновено откриват подобни събития, придружени от високоенергийна радиация, използвайки космически телескопи, които наблюдават големи участъци от небето. GRB 250702B беше открит от космическия телескоп „Ферми“ на НАСА на 2 юли 2025 г.

Според учените, гама-лъчевите изблици обикновено са резултат от колапс на масивни звезди или сливане на неутронни звезди. Изследователите обаче смятат, че рекордната продължителност на GRB 250702B сочи към рядко събитие: сливане на хелиеви звезди.

Сливането на хелиеви звезди е рядък сценарий, при който черна дупка със звездна маса поглъща хелиева звезда отвътре. Екстремните изблици са изключително трудни за откриване с конвенционални телескопи, тъй като обикновено са по-слаби и по-трудни за идентифициране от кратките изблици.

Изданието добавя, че в момента тече подготовка за изстрелването на телескопа COSI през 2027 г., който ще помогне на учените да откриват и анализират по-дълготрайни изригвания.

Астрономите обявиха по-рано, че са каталогизирали 40 000-ния астероид, сближаващ се с Земята. Това съобщение бележи важен етап в откриването на космически скали, обикалящи около Земята.

Повечето астероиди в нашата слънчева система са разположени в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Орбитата на астероид, който е близо до Земята, обаче е на приблизително 45 милиона километра от земната орбита.

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Близкоземните астероиди могат да имат диаметър от няколко метра до няколко километра и да се движат по орбити, които ги доближават до Земята. Това ги прави обекти от голям интерес както за учените, така и за експертите по планетарна защита.

Отбелязва се, че астероидът е скалист остатък от формирането на Слънчевата система преди повече от 4 милиарда години.

Повечето астероиди в нашата слънчева система са разположени в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Орбитата на астероид, който е близо до Земята, обаче е на приблизително 45 милиона километра от земната орбита.

„Въпреки че това може да изглежда като огромно разстояние, в космически мащаб то е нищо и е достатъчно близо, за да оправдае внимателно наблюдение от екипите за планетарна защита“, се казва в статията.

Първият открит астероид близо до Земята е Ерос през 1898 г. До 90-те и 2000-те години, специализирани астероидни телескопи увеличават общия брой известни близки космически скали.

До ноември 2025 г. броят на известните астероиди в близост до Земята надхвърли 40 000, като около 10 000 от тях са открити само през последните три години.

„Броят на откритията нараства експоненциално: от хиляда в началото на века до 15 000 през 2016 г. и 30 000 през 2022 г. С влизането в експлоатация на следващото поколение телескопи очакваме броят на известните NEA да продължи да расте с още по-бързи темпове“, казва Лука Конверси, мениджър на Центъра за координация на обекти около Земята на ESA.