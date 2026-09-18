Учени: Открит е 40 000-ният астероид, който би могъл да удари Земята

Астрономите обявиха, че са каталогизирали 40 000-ния астероид, сближаващ се с Земята. Това съобщение бележи важен етап в откриването на космически скали, обикалящи около Земята, и според учените подчертава заплахата, която космическите тела представляват за нашата планета, съобщава списание Skyatnight.

Откриването на 40 000-ния астероид, който може да удари Земята

Близоземните астероиди могат да имат диаметър от няколко метра до няколко километра и да се движат по орбити, които ги доближават до Земята. Това ги прави обекти от голям интерес както за учените, така и за експертите по планетарна защита. Отбелязва се, че астероидът е скалист остатък от формирането на Слънчевата система преди повече от 4 милиарда години.

Повечето астероиди в нашата слънчева система са разположени в главния астероиден пояс между Марс и Юпитер. Орбитата на астероид, който е близо до Земята, обаче е на приблизително 45 милиона километра от земната орбита.

„Въпреки че това може да изглежда като огромно разстояние, в космически мащаб то е нищо и е достатъчно близо, за да оправдае внимателно наблюдение от екипите за планетарна защита“, се казва в статията.

Първият открит астероид близо до Земята е Ерос през 1898 г. До 90-те и 2000-те години, специализирани астероидни телескопи увеличават общия брой известни близки космически скали.

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До ноември 2025 г. броят на известните астероиди в близост до Земята надхвърли 40 000, като около 10 000 от тях са открити само през последните три години.

„Броят на откритията нараства експоненциално: от хиляда в началото на века до 15 000 през 2016 г. и 30 000 през 2022 г. С влизането в експлоатация на следващото поколение телескопи очакваме броят на известните NEA да продължи да расте с още по-бързи темпове“, казва Лука Конверси, мениджър на Центъра за координация на обекти около Земята на ESA.

Бъдещите обсерватории, за които учените смятат, че ще помогнат за увеличаване на броя на известните астероиди близо до Земята, включват:

Обсерваторията „Вера К. Рубин“ в Чили (открита през 2025 г.), която, макар и да не е посветена изключително на наблюдението на астероиди, би могла да открие десетки хиляди нови астероиди, близки до Земята, и други малки тела.

Телескопите Flyeye на ESA, с широките си, подобни на насекоми, зрителни полета, им позволяват да улавят обекти, които се изплъзват на настоящите изследвания.

Трябва ли да се тревожим? Важно е, след като бъде открит астероид, учените да работят по предвиждането на траекторията му, използвайки всички данни, събрани за обекта чрез многобройни наблюдения.

Има дори компютърен софтуер, който може да използва тази информация, за да предскаже орбитата на астероида години, десетилетия или дори векове напред, показвайки дали той може да се сблъска със Земята.

Разширяването на наблюденията би могло да прецизира прогнозираната траектория на астероида, увеличавайки или намалявайки вероятността от сблъсъка му с нашата планета (както се случи с астероид 2024 YR4 по-рано през 2025 г.).

Европейската космическа агенция заявява, че приблизително 2000 астероида, близки до Земята, имат „ненулев шанс“ да се сблъскат със Земята през следващия век. Повечето от тях обаче са малки и не представляват реална опасност.

Според ESA, най-големите астероиди (тези с диаметър над 1 километър) са най-лесни за откриване. Ако се сблъскат със Земята, те биха причинили глобални щети, но учените казват, че са уверени, че по-голямата част от тях вече са открити.

В момента фокусът е върху средно големи популации, които варират от 100 до 300 метра. Те са по-трудни за откриване, но могат да причинят регионални щети.

Настоящите прогнози показват, че сме открили само около 30% от средноголемите астероиди.

От откриването на Ерос през 1989 г., човечеството е каталогизирало огромен брой известни астероиди, намиращи се близо до Земята. С откриването и научаването на повече от учените за тези близки космически скали, ние получаваме по-пълно разбиране за потенциалната заплаха за нашата планета от космоса и как да се защитим.