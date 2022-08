Не пропускайте Персеидите: ето кога можете да ги наблюдавате

Често метеорните потоци се наричат ​​"падащи звезди" и много хора си пожелават разни неща, когато ги видят. Метеорният поток Персеиди е получил името си от съзвездието Персей, тъй като, за да видите този поток, трябва да насочите погледа си към нощното небе към едноименното съзвездие, откъдето сякаш излитат метеорите.

Когато Земята преминава през огромния поток частици от кометата Суифт-Тътъл, която за последно се приближи до Земята през 1992 г., много от тези малки отломки изгарят в атмосферата, създавайки ефектно светлинно шоу.

По думите на учените за съжаление тази година пикът на метеорния поток, когато можете да видите най-много метеори на час, съвпада с пълнолунието. Лунната светлина прави небето по-ярко, което означава, че тази година не може да се очаква наистина зрелищно нощно събитие.

Известно е, че фрагментите от кометата, които са причина за метеорния поток Персеиди, навлизат в земната атмосфера със скорост около 160 000 км/ч и се нагряват тук до температура от 1650 градуса по Целзий. Някои космически отломки изгарят напълно, а други все пак могат да достигнат повърхността като малки метеорити.

Кометата Суифт-Тътъл, открита през 1862 г., прелита покрай Земята на всеки 133 години. Следващият път тя ще се озове близо до нашата планета през 2125 г. Тази краткопериодична комета се счита за най-големия обект, който лети покрай Земята. Учените смятат, че ядрото на кометата е с диаметър 26 км. Например астероидът, който е унищожил динозаврите преди 66 милиона години, е бил с диаметър между 10 и 12 км.

Учените смятат, че кометата Суифт-Тътъл няма да се сблъска със Земята и въпреки това през 3044 г. тя ще бъде на най-близкото разстояние от нашата планета – 1,6 милиона км. По космически мерки това е много близо, но е четири пъти по-далеч от разстоянието от Луната до Земята.

Междувременно една от семейството околослънчеви комети, кръстена на астронома Хайнрих Кройц, се разби в Слънцето в нощта на 6 срещу 7 август, привлечена от силната гравитация на нашата звезда. Космическият апарат за наблюдение на Слънцето SOHO записа сблъсъка на кометата Кройц с нашата звезда.

