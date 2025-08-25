Футболист с близо 200 мача за Реал Мадрид се сбогува с „белия балет“

Един от забравените таланти на „Сантяго Бернабеу“, който спечели 16 трофея с Реал Мадрид, обяви, че е дошъл краят на дните му с белия екип. Става дума за 29-годишният Дани Себайос, който се присъедини към 15-кратния носител на трофея на Шампионска лига през 2017 година. Испанецът качи публикация в Инстаграм със заглавието „Последен танц“ след победата над Овиедо с резултат 3:0.

Себайос напуска Реал след 8 години с отбора

Халфът изтри текста, който беше добавил към качената снимка, но всички вече разбраха посланието. Футболистът на „белия балет“ се включи в срещата между Овиедо и Реал Мадрид от скамейката в 87-ата минута, което символизира последните му години в отбора – недостатъчно игрово време. Преди да започне мача Себайос прекара известно време в разговор със звездата на домакинския отбор Санти Касорла.

„Желая му всичко най-добро, независимо дали ще остане или ще си намери нов отбор“, сподели Касорла относно бъдещето на Себайос.

Испанецът имаше нужния талант да постигне много повече

Халфът е в Реал Мадрид от 8 години, но две от тях (2019-2021) бяха прекарани под наем в Арсенал. Себайос претърпя няколко сериозни контузии, които му попречиха да реализира таланта си. С „топчиите“ испанецът показа някои проблясъци на класа, но не успя да задържи добра форма за достатъчно време.

Сега футболистът желае да се върне в клуба, с който започна – Реал Бетис. „Зелено-белите“ обаче нямат намерение да платят трансферната сума, желана от щаба на Реал Мадрид. Друг отбор изразява интереса си, а това е Олимпик Марсилия, съобщава спортният журналист Фабрицио Романо. Френският тим е започнал преговори относно привличането на Себайос под наем с опция за откупуване. Вече е осъществен контакт с агентите на испанеца, който при евентуален трансфер ще запълни дупката, оставена от напускането на Адриен Рабио след сбиването му със съотборника Джонатан Роу.