С 50 стотинки на километър: Задава се поскъпване на такситата в София

Задава се ново поскъпване на такситата в София. Националният таксиметров синдикат (НТС) внесе официално искане в Столична община исканията си за нови цени, предаде NOVA. Превозвачите настояват минималната дневна тарифа да се увеличи до 1,74 лв. на километър, а нощната да достигне 2 лв. на километър. Според бранша това е наложително, защото цените не са актуализирани от три години, въпреки законовата разпоредба това да се случва поне веднъж годишно.

Мотивите за по-високи цени

Според Кирил Кирилов, заместник-председател на НТС, искането се основава на подробен икономически анализ, внесен в общината. Един от основните мотиви е значителното увеличение на разходите за труд. От последната актуализация на цените през 2022 г. досега, минималната работна заплата, върху която се изчисляват осигуровките, е нараснала с 52%. „Тогава вноските бяха 222 лв. върху 710 лв., а сега са 337 лв. върху 1077 лв.“, обясни Кирилов.

Освен това, в калкулацията са включени и повишените амортизационни разходи за автомобилите, чиито цени са се вдигнали с около 40%. Кирилов подчерта, че искането за актуализация няма връзка с предстоящото влизане на България в еврозоната, а е продиктувано от законовото изискване и икономическата реалност. „В момента буквално работим на загуба“, заяви той и допълни, че заради ниските цени много шофьори са се отказали от професията.

Увеличението от около 50 стотинки на километър ще се отрази на крайната сметка на клиентите. За примерен маршрут от 10 километра, който в момента струва около 15 лева, цената след поскъпването ще нарасне с 5 лева и ще стане 20 лева. От синдиката уточняват, че около 80-85% от курсовете в София са на къси разстояния.

