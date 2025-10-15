Войната в Украйна:

15 октомври 2025, 17:30 часа 223 прочитания 0 коментара
Местният вот, който разклати държавата: Кой спечели и кой загуби в Пазарджик?

ГЕРБ и коалицията на бившия кмет Тодор Попов са големите губещи от частичните избори за нов Общински съвет в Пазарджик, показват окончателните данни на Общинската избирателна комисия. Вотът не само промени местния политически баланс, но и предизвика бурна реакция от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който в емоционална реч призна: "Шести сме, никаква отговорност вече. Повече няма да бъдем параван." Той поиска и преформатиране на кабинета.

ГЕРБ губи позиции

Нека видим кой спечели и кой загуби от вота. През 2023 г. партията на Борисов имаше 2614 гласа (8,85%), а сега резултатът ѝ спада с 632 гласа - до 1982 гласа (6,16%). Това ще намали и представителството ѝ в местния парламент - от 4 на 3 мандата. Самият Борисов не скри раздразнението си от поражението. Още: Може ли Пеевски да овладее ГЕРБ през местната власт: Говори Светлин Тачев (ВИДЕО)

Още по-сериозен срив бележи формацията на Тодор Попов - бившият дългогодишен кмет, явил се този път с коалицията ВМРО-БНД-ССД. Тя губи 4431 гласа спрямо предишните избори - от 6632 през 2023 г. до едва 2201 сега.

Победителите: Пеевски, ПП–ДБ, БСП и "Свобода"

Големият победител е "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, което увеличава резултата си с цели 4823 гласа – от 685 през 2023 г. до 5508 сега. Това осигурява на движението 8 мандата и превръща партията в първа политическа сила в Пазарджик – безпрецедентен успех за формация, която традиционно имаше ограничено влияние в региона. "Айде сега хващайте се, победителите, и карайте влака!", коментира саркастично Борисов след вота, визирайки ПП–ДБ и ДПС.

ПП–ДБ също бележи ръст – с 847 гласа повече спрямо 2023 г. (от 2933 на 3780 гласа), което ѝ носи 6 места в Общинския съвет. БСП увеличава резултата си с 493 гласа и вече има четири съветници. Още: Буря в рая: Желязков отмени правителственото заседание

Новата формация "Свобода", водена от предприемача Румен Димитров, се превърна в изненадата на изборите – 3324 гласа и 5 мандата.

Рекордно фрагментиран общински съвет

ГЕРБ и хората на Тодор Попов вече не могат да оформят мнозинство – за пръв път от повече от десетилетие. Новият Общински съвет в Пазарджик ще бъде съставен от 14 политически формации – рекорден брой за града. Освен основните партии, в състава ще влязат още:

  1. МИР – 1241 гласа (+1241 спрямо 2023 г.)
  2. "Възраждане" – 1221 гласа (-83)
  3. "Пряка демокрация" – 1096 гласа (+113)
  4. "България напред" – 1087 гласа (-81)
  5. "Заедно за силна община" – 847 гласа (-949)

Съветът ще бъде изключително фрагментиран, което ще направи управлението на общината трудно и непредсказуемо. Политически наблюдатели вече наричат Пазарджик "умаления модел на България" – с дълбоки разделения, крехки съюзи и остра борба за влияние.

Ивайло Анев
