За купен вот в Пазарджик: Мирчев и Божанов със сигнали до Митов, КПК и прокуратурата

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК), във връзка с множеството сведения за купуване на гласове на проведените тази неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.

Искат проверка на кадрите от село Огняново

От „Да, България“ искат институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване по ясен и категоричен начин на всички обстоятелства и злоупотреби, много от които бяха излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи. Най-фрапиращите кадри бяха от село Огняново. ОЩЕ: "Ако не се съпротивляваме, ще се върнем към диктатурата и грабежа": Радев за изборите в Пазарджик и за Коцев

От формацията настояват за разследване и ясна информация на конкретни въпроси, включително даели е било целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда и при условията на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието?

Снимка: БГНЕС

"Следваше ли да бъде извършено на основание чл.159 от НПК претърсване и изземване на колите и личен обиск на задържаните лица по реда на НПК?", питат от "Да, България".

"Настояваме компетентните органи да проверят има ли данни за закононарушение и/или престъпление в извършеното претърсване на автомобилите и личния обиск на установените лица, както и изземване на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, намерен у едно от лицата, които действия явно не са по реда на НПК, респ. защо от тях не следва логичното последващо действие, а именно образуване на досъдебно производство.

Налични ли са в МВР или друга компетентна инстититуция описани на копюрите с 50 – левови копюри, колко на брой са те и установено ли е чия собственост са? Какъв е законния произход на тези банкноти?

Вписаха ли се имената на присъстващите на място свидетели и разпитани ли са те?

Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за извършено престъпление и толкова бързо може ли да се извърши проверка при липсата на воля и желание за събиране на доказателства?”", питат още от "Да, България".

Защо сезират КПК?

Що се отнася до КПК, предвид риска частни интереси да влияят върху свободното формиране на избирателната воля, от партията смятат за необходимо Комисията да бъде ангажирана с цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията като изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички относими материали, проследи произхода и движението на установените парични средства и евентуални облагодетелствания, извърши съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични длъжностни лица, анализира наличието на конфликт на интереси, корупционен натиск или зависимости, установи каналите на финансиране (ако има такива) и възможни посредници и предприеме съответните административни мерки и санкции.

„Проверка от страна КПК е ключово за защита на правата на хората, защото корупционният натиск върху изборния процес подкопава свободата на избора, засяга равенството и достойнството на избирателите, и лишава гражданите от ефективна защита срещу злоупотреби“, заявят от партията в подадения сигнал. ОЩЕ: Ясно е разпределението на мандатите в Пазарджик: Шансовете за кмета Куленски са в сметките