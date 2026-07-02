Предположение за нов вид пещери на Марс преобръща представите на учените за Червената планета

Пещерите на Марс може да не са се образували единствено от вулканична дейност, както се смяташе досега. Учени от университета в Шънджън, водени от Рави Шарма и Чуню Динг, са открили осем обекта, които биха могли да бъдат карстови пещери, вероятно образувани от вода. Ако това тълкуване бъде потвърдено, това би бил първият потвърден пример за карстови пещери на Червената планета. Това съобщава изданието Space Daily.

Пещерите на Марс

В продължение на много години повечето марсиански пещери са били приписвани на лавови тръби, теория, която се е смятала за най-вероятното обяснение, предвид наличието на големи вулканични провинции, дълги потоци от лава и множество отвори, подобни на ями, които наподобяват входовете на подземни лавови тръби.

Ново проучване обаче предлага различна интерпретация на осемте характеристики, открити в долината Гебрус. Учените смятат, че те биха могли да се образуват в резултат на разтваряне на скали, способни на този процес, от вода. Така се образуват карстовите пещери на Земята, докато лавовите тръби се образуват след охлаждане на разтопените скални потоци.

Подземен свят е открит на Марс: Как това преобръща представите на учените за скалистата планета

Изследователите подчертават, че в момента това са само кандидати за карстови пещери. Всички заключения се основават на орбитални наблюдения, тъй като нито един марсоход не е изследвал директно тези обекти. Следователно, все още не е възможно да се потвърди вътрешната им структура.

Учените отбелязват, че ако това тълкуване е правилно, то би разширило разбирането ни за геоложката история на Марс. То би показало, че поне някои от подземните кухини на планетата биха могли да бъдат образувани не само от вулканична дейност, но и от взаимодействието на вода с разтворими скали.

В допълнение към геоложкото си значение, подобни обекти могат да представляват интерес за бъдещи изследователски мисии. Подземните пространства са по-добре защитени от радиация и екстремни температурни крайности и могат също така да съхранят геоложки доказателства за древни условия на Марс.

„Карстовите пещери биха добавили още една научна стойност. Те биха показали химичния състав на водата. Стените и седиментите им биха могли да съхраняват информация за минали флуиди, минерални реакции и условия на околната среда под повърхността. Ако бяха достъпни, те не биха били просто убежища. Те биха били архиви“, се казва в статията.

Прочетете също: Учени: На Марс хората ще еволюират по различен начин - какво ще се случи с човешкото тяло

Междувременно стана ясно и ново откритие за Червената планета. То предполага, че появата на живот на скалиста планета не изисква непременно същите геоложки процеси, както на Земята.

Учени от Оксфордския университет, използвайки данни от вече несъществуващия космически кораб InSight, са открили, че Марс някога е имал огромни подземни магмени системи, подобни на тези на Земята. Въпреки че това би изисквало наличието на тектоника на плочите, каквато е на Земята, каквато Марс не притежава. Откритието предполага, че много повече скалисти планети, отколкото се смята, биха могли да бъдат обитаеми. Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy.

Данните от вътрешността на Марс, получени от космическия апарат InSight, използващ сеизмични вълни, причинени от земетресения, обаче рисуват различна картина. Учените са открили, че на около 24 км под повърхността на Марс има мистериозна граница, която разделя кората на повърхността на планетата на две части с различен скален състав.

Марсоходът „Розалинд Франклин“ ще търси следи от живот в древни глини на Марс