Учени: На Марс хората ще еволюират по различен начин - какво ще се случи с човешкото тяло

Червената планета Марс е много различна среда от Земята. Тази сурова планета би могла да се превърне в нов дом за земляните, но телата им вероятно ще бъдат променени завинаги.

Как ще се промени човешкото тяло на Марс?

Еволюционният биолог Скот Соломон изследва как биха могли да изглеждат бъдещите поколения земляни, родени и израснали на Марс. Ученият има някои идеи за това как животът на Марс би могъл да повлияе на еволюцията ни като вид, пише списание Sky at Night.

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Скот Соломон казва, че човешката еволюция е в ход и не може лесно да бъде спряна. Генните мутации са важна част от еволюцията. Всяко новородено има средно по 60 мутации в частта от генома, която е отговорна за определена функция. Тези мутации позволяват на съвременните деца да се адаптират към променящия се свят.

Ученият казва, че вероятно броят на космическите полети ще се увеличи в близко бъдеще. Съществува и голяма вероятност през следващите няколко десетилетия хората да установят постоянни селища, първо на Луната, а след това и на Марс. Там хората ще живеят постоянно и ще раждат деца, които ще се родят в условия, напълно нови за хората.

Гравитацията на Марс е приблизително 38% от земната и колкото по-дълго човек е в условия на по-ниска гравитация, толкова повече промени настъпват в тялото му.

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При тези условия течността започва да се разпределя неравномерно в тялото, като твърде много от нея се натрупва в горната част на тялото, особено в главата. Докато сме на Земята, течността е концентрирана най-вече в краката. Това може да причини сериозни здравословни проблеми.

Освен това, ниската гравитация води до мускулна слабост, особено в долната част на тялото. Едновременно с това се наблюдава загуба на костна маса, тъй като костите губят нормалната си плътност.

В научната фантастика авторите често изобразяват извънземните като високи и слаби поради намалената гравитация. Бъдещите хора на Марс биха могли да бъдат по същия начин. Ако на Марс се роди дете с генетика, подобна на земната, то ще губи костна плътност през целия си живот, казва Соломон. От друга страна, хората с по-плътни кости биха имали по-голям шанс да оцелеят на Марс и следователно може да не изглеждат високи и слаби.

Ученият смята, че във всеки случай човешката еволюция на Марс ще се случи по различен начин, отколкото на Земята, поради комбинация от фактори като ниска гравитация, повишени нива на радиация, температурни промени и други условия на околната среда. Но вероятно с течение на времето ще настъпи адаптация към тези условия. Може би бъдещите хора, които ще живеят на Марс, ще имат определени разлики от нас и също така никога няма да могат да посетят Земята, защото няма да могат да останат на нея.

Един от начините за подобряване на адаптацията към Червената планета може да бъде генетичното модифициране на човешките тела. Не е известно обаче точно какви генетични промени трябва да се направят и колко безопасни са те. Но основната пречка са етичните съображения, казва Соломон.

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