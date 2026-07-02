Червен картон за голмайстора: САЩ се справиха и с това срещу Босна

Само няколко дни преди да отпразнуват 250 години независимост, САЩ успяха да победят на 1/16 финалите на Световното първенство по футбол. Американският отбор надделя с 2:0 срещу Босна и Херцеговина, като така и трите домакина на сегашния шампионат - Канада, Мексико и САЩ, продължават напред в следващата елиминиационна фаза. На осминафиналите САЩ ще играят с Белгия, която отстрани крайно драматично Сенегал - Още: Сенегал отново преживя кошмара от КАН! Дузпа в 125' донесе невероятен обрат на Белгия на Световното

Това е едва втора победа за националния отбор на САЩ в директни елиминации на Световно първенство от девет опита, като тя дойде и след като съставът на селекционера Маурисио Почетино игра с човек по-малко в последния половин час заради червен картон. Американците нямаха успех в последните си 13 мача на световни финали срещу европейски противници (шест равенства, седем загуби), обобщава БТА.

Двата гола за САЩ вкараха Фоларин Балогун, в 45-ата минута и Малик Тилман, който се разписа в 82-ата. Обаче Балогун получи червен картон за нарушение в 64-ата минута.

Босненците първи организираха по-опасна атака, когато в 10-ата минута вратарят на САЩ Мат Фрийз трябваше да парира мощен удар на Ермедин Демирович от границата на наказателното поле.

Американските футболисти имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Балогун в 29-ата минута, но не последва сигнал от рефера. Две минути по-късно Балогун прати топката в мрежата на съперника, демонстрирайки самообладание, но голът не бе зачетен заради засада. Той все пак стигна до третото си попадение в турнира в 45-ата минута, преодолявайки вратаря Никола Васил за 1:0. САЩ за малко да удвоят преднината си в добавеното време на първата част, когато Балогун удари греда.

Отборът на Босна и Херцеговина претърпя тежък удар няколко минути след началото на второто полувреме, след като капитанът Един Джеко трябваше да бъде принудително заменен заради контузия. В 64-ата минута тимът на САЩ остана с 10 души на терена, тъй като след проверка с ВАР голмайсторът Фоларин Балогун беше изгонен за нарушение срещу Тарик Мухаремович.

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Въпреки численото си предимството босненците се затрудниха да преодолеят опонента, а в 79-ата минута попадение на Кристиан Пулишич за САЩ не бе зачетено поради засада. В 82-ата минута американците все пак стигнаха до втори гол, след като Малик Тилман изпълни чудесен свободен удар от около 20 метра, правейки резултата 2:0.

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