Подземен свят е открит на Марс: Как това преобръща представите на учените за скалистата планета

Ново откритие предполага, че появата на живот на скалиста планета не изисква непременно същите геоложки процеси, както на Земята.

Подземният живот на Марс

Учени от Оксфордския университет, използвайки данни от вече несъществуващия космически кораб InSight, са открили, че Марс някога е имал огромни подземни магмени системи, подобни на тези на Земята. Въпреки че това би изисквало наличието на тектоника на плочите, каквато е на Земята, каквато Марс не притежава. Откритието предполага, че много повече скалисти планети, отколкото се смята, биха могли да бъдат обитаеми. Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy, съобщава Phys.org.

Най-сухата пустиня в света и Марс: Какво е общото между тях?

Земята има тектонични плочи, които се движат и причиняват сложен вулканизъм, а също така са помогнали за формирането на континенти в миналото. Марс няма тектонични плочи, така че вулканизмът му би трябвало да е сравнително прост. В марсианската кора не би трябвало да има големи, дълготрайни магмени канали, както е на Земята. Това също означава, че марсианската кора би трябвало да е по-проста, отколкото на нашата планета.

Данните от вътрешността на Марс, получени от космическия апарат InSight, използващ сеизмични вълни, причинени от земетресения, обаче рисуват различна картина. Учените са открили, че на около 24 км под повърхността на Марс има мистериозна граница, която разделя земната кора на две части с различен скален състав.

Учените предполагат, че в огромен подземен резервоар от магма, по-тежките минерали потъват на дъното, а по-леките се издигат нагоре. В резултат на това по-плътните кристали се натрупват на дъното, а останалата стопилка се обогатява на силициев диоксид. Използвайки термодинамично моделиране, учените проверили хипотезата си и открили, че дълбоко в Марс е скрита голяма магменоподобна система, която не би трябвало да съществува.

Учените са открили, че под мистериозна граница на дълбочина 24 км се намират скали, богати на желязо и магнезий, но бедни на силициев диоксид. А над тази граница са скали, които съдържат по-висок дял силициев диоксид. Подобно разпределение на скалите се наблюдава в земната кора и е свързано с движението на плочите и вулканизма.

Това откритие предполага, че Марс има голяма подземна магмена система, която задвижва геоложки процеси, подобни на тези, които протичат на Земята. Тази система може да се простира на стотици или дори хиляди километри през северното полукълбо на Марс.

Тези геоложки процеси са тясно свързани с начина, по който планетите формират атмосфери, океани и потенциално обитаеми условия. Преди се смяташе, че тектониката на плочите е необходима за тези условия, но проучването показва, че е възможно да се мине и без нея.

Това не означава, че има или е имало живот на Марс, въпреки че е възможно. Означава обаче, че повече скалисти планети, отколкото се смяташе досега, биха могли да поддържат живот, казват учените.

Междувременно стана ясно, че през 2028 г. НАСА планира да тества нова технология, която би могла да съкрати пътуването до Червената планета и да я отвори за изследвания.

НАСА разработва Space Reactor-1 Freedom, космически кораб с ядрен двигател, предназначен да достави три хеликоптера до Марс, наречен Skyfall. Те са подобни на хеликоптера Ingenuity, който беше изпратен до Червената планета като част от мисията на марсохода Perseverance през 2021 г.

В публикацията се обяснява, че Space Reactor-1 Freedom е ракета с ядрено-електрическа задвижваща система. Тя йонизира гориво, като ксенон, използвайки електричество, осигурявайки бавна, но постоянна тяга.

Освен това, учените смятат, че разликата във времето за полет между ядрените и химическите ракети ще бъде още по-голяма за мисии до външни планети като Юпитер и Сатурн. Изследователите твърдят, че екипажите на такива ракети ще бъдат изложени и на по-малко опасности, присъщи на междупланетните космически пътувания, като микрогравитация и радиация.

НАСА откри признаци на живот на Марс