"В Зимния дворец няма лед": Спортният министър подгони търговци и договорите им със спортни бази

Кой е отговорен за състоянието на спортните бази? Това, което заварихме, е изключителна амортизация, наличие на търговски обекти без сключени договори за наеми и това е в продължение на години. Това заяви спортният министър Енчо Керязов и сам отвори темата за спортна база "Септември" и едноименния стадион. Той изброи за "разположени" там паркинг и клуб по картинг, които не плащат наеми.

Между 7 и 8 години – такъв отговор даде Керязов на въпрос в сутрешния блок на bTV откога функционират такива търговски обекти на територията на спортни бази. Министърът добави, че разпоредил да се провери и кой плаща и е плащал ползвания ток. Не стана ясно обаче за какви суми неполучен наем говори министърът.

Имаме план да изкараме всеки, който се занимава с нещо неправомерно, без значение с какво се занимава. Ще бъдат преразгледани договорите на всички, които развиват дейност в спортни имоти, продължи Керязов и даде за пример Зимния дворец, където сам направил необявена проверка: "В Зимния дворец нямаше лед – не знам дали се е извършвала някаква профилактика". "По-скоро прилича на казино, не на Зимен дворец", добави Керязов, макар че призна, че не е проучил защо е нямало лед в двореца, когато е отишъл да провери. "Не съм съгласен да минавам и да си мисля това спортен обект ли е, казино ли е", заяви той.

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Спортният министър изрично уточни, че ще е щастлив да има много добри примери за публично-частно партньорство.

Пари и скандали

За последните 2 месеца индикаторите сочат с 5 млн. евро по-добри резултати на Българския спортен тотализатор на годишна база, каза още Керязов. Той добави, че била спряна поръчка за нови служебни автомобили за 2 млрд. евро. Притеснявам се разходите да са целесъобразни, а не само законосъобразни – да се знае защо се харчат дадени пари, каква е целта, какво трябва да се постигне.

С не една или две спортни федерации има проблеми през годините – трябва да има промени в закона за дейността им, назначил съм работна група да ги изготви. Той изрази надежда, че се надява скоро проблемът, че имаме две федерации по шах, да изчезне и нашите състезатели без проблем да участват на най-големите спортни форуми, включително Олимпиадата в Лос Анджелис.

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