Земята се приближава до най-отдалечената си точка от Слънцето: Как това ще се отрази на времето?

На 6 юли Земята ще достигне афелий - най-отдалечената точка в орбитата си около Слънцето. Според Space Daily, това събитие се случва в разгара на лятото в Северното полукълбо и за пореден път показва, че смяната на сезоните се определя не от разстоянието от Слънцето, а от наклона на земната ос.

Как това ще се отрази на времето?

Моментът на афелий ще настъпи приблизително в 20:30 ч. този понеделник. По това време Земята ще бъде на около 152,1 милиона километра от Слънцето. За сравнение, в началото на януари планетата преминава перихелий - най-близката точка в орбитата си до Слънцето, когато разстоянието намалява до приблизително 147 милиона километра.

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Авторите обясняват, че разликата между тези две позиции е приблизително пет милиона километра. Това обаче е само малко повече от три процента от средното разстояние между Земята и Слънцето, тъй като орбитата на Земята е почти кръгова.

В публикацията се отбелязва също, че датата на афелия не е абсолютно постоянна. Тя се измества бавно с течение на времето поради гравитационното влияние на Луната и други планети. В момента афелият настъпва приблизително две седмици след юнското слънцестоене, но това не винаги е било така и няма да бъде така в далечното бъдеще.

Разстоянието от Земята до Слънцето обаче почти няма влияние върху реалното време на планетата. Основната причина за сезонните промени и прехода от зима към лято и обратно е наклонът на земната ос. Именно този наклон определя, че през лятото Северното полукълбо получава повече пряка слънчева светлина и има по-дълги дневни часове, въпреки че планетата е по-отдалечена от Слънцето.

В публикацията се отбелязва, че ефектът от разстоянието все пак съществува, макар и значително по-слаб. Тъй като Земята е приблизително с 3,5% по-далеч от Слънцето в афелия, планетата получава почти 7% по-малко слънчева енергия, отколкото в перихелия. Това обаче не се изразява в еквивалентен спад на температурата, тъй като океаните и атмосферата смекчават тези разлики.

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Според оценката на астронома Фил Плейт, цитирана от авторите на публикацията, промяната в разстоянието до Слънцето влияе на глобалните температури с приблизително пет градуса по Целзий, но този ефект е значително по-малък от ефекта на наклона на земната ос.

В момента Европа преживява една от най-тежките горещи вълни през последните години, която вече доведе до хиляди допълнителни смъртни случаи, предимно сред възрастните хора. На фона на 40-градусовата жега, парижките власти забраниха консумацията на алкохол на обществени места и отложиха Парада на гордостта.

Синоптиците прогнозират, че след кратка пауза, нова вълна от екстремни горещини ще засегне континента. Тя ще започне още в началото на юли. Най-високите температури се очакват в Южна Португалия и Испания (42 до 43°C), Франция (38 до 42°C) и няколко региона на Западна и Централна Европа.

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