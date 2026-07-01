Бъдещата база на НАСА: Светът с най-много кратери и атмосфера, съдържаща кислород

Смята се, че спътникът на Юпитер, Калисто, има подземен океан, където може да съществува извънземен живот и там може да е бъдещата база на НАСА.

Бъдещата база на НАСА

Юпитер има 4 от най-известните си луни: Йо, Европа, Ганимед и Калисто. Последният има най-много кратери на повърхността си в Слънчевата система. Самата повърхност се е променила малко през милиардите години от образуването си. Калисто също има богата на кислород атмосфера и учените от НАСА смятат, че тя може да бъде база за изследване и колонизиране на външната част на Слънчевата система. Ето някои ключови факти за Калисто, пише списание Sky at Night.

НАСА се подготвя да унищожи МКС: Кога и как ще се случи това

Калисто е вторият по големина спътник на Юпитер и третият по големина спътник на планета в Слънчевата система. С диаметър от 4821 км, Калисто е само с 58 км по-малка от Меркурий. Калисто е съставена от воден лед и скали, а повърхността на този свят също е покрита предимно с воден лед. Засечени са също замръзнал въглероден диоксид и серен диоксид. Гравитацията там е около 12% от земната.

Смята се, че под повърхността на Калисто има огромен океан от солена вода, където би могъл да съществува дори най-простият извънземен живот. Калисто има атмосфера, но тя е много тънка, състояща се предимно от въглероден диоксид и молекулярен кислород. Въпреки че има кислород, той е твърде малко, за да може човек да го диша.

Повърхността на Калисто е покрита с най-голям брой кратери в Слънчевата система. Докато на други планети кратерите изчезват под влиянието на тектониката на плочите и вулканизма, на спътника на Юпитер няма нито едното, нито другото. Повърхността на Калисто практически не се е променила от образуването на този свят преди 4,5 милиарда години. Следователно, тя е най-старата в Слънчевата система.

Проект за 20 милиарда долара: НАСА ще построи обитаема база на Луната до 2032 г. вместо орбитална станция

Интересна особеност на повърхността на Калисто е кратерът Валхала, заобиколен от пръстени, чийто диаметър достига 1800 км. Друга особеност на този свят е, че на Калисто няма планини. На Земята те се образуват в резултат на тектонични движения и вулканизъм, но, както бе отбелязано по-горе, това не е така при спътника на Юпитер.

Калисто винаги е обърната към Юпитер само с едната страна, както Луната е обърната към Земята. Интересното е, че една година на Калисто трае толкова време, колкото и местен ден. Калисто прави пълна обиколка около Юпитер за 16,7 земни часа (това е една година) и около оста си за същото време (това е едно денонощие).

Преди това учени от НАСА проведоха проучване на този спътник, използвайки данни от различни космически кораби, и установиха, че Калисто може да се използва като база, тъй като има подходящи условия за това. Тази база би трябвало да служи като отправна точка за пилотирани мисии, които ще изследват и евентуално ще колонизират други светове във външната част на Слънчевата система. Първата пилотирана мисия до Калисто е била планирана да бъде изпратена през 40-те години на 21-ви век. Но засега няма официални планове на НАСА за това.

НАСА подготвя безпрецедентна спасителна мисия: Такова нещо не е правено в Космоса