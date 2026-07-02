Учени влязоха в пещера, която е била изолирана в продължение на 5 милиона години: какво откриха там

Дълбоко под планините Гуадалупе в Ню Мексико се намира пещерата Лечугила, една от най-забележителните пещерни системи, откривани някога, според Daily Galaxy. Известна с гигантските си кристални образувания, рядката геология и необичайната способност да „диша“, пещерата е останала до голяма степен изолирана в продължение на милиони години.

Пещерата Лечугила

Отдалечените ѝ проходи са привличали учени, изследователи и филмови екипи, нетърпеливи да изследват един подземен свят, несравним с никой друг. Дори днес голяма част от пещерата остава неизследвана.

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Разположена в Национален парк „Карлсбад Кавърнс“, пещерата Лечугила се простира на 244,80 километра, което я прави деветата по дължина проучена пещера в света. Учените смятат, че се е образувала преди приблизително пет милиона години, а обширната ѝ мрежа се простира дълбоко в планините Гуадалупе. Една от най-необичайните характеристики на Лечугила е, че тя „диша“.

С промяната на въздушното налягане извън подземната мрежа, въздухът се засмуква и изтласква от проходите ѝ. Въпреки че циркулацията на въздуха в пещерите е често срещана, Discover Wildlife съобщава, че тя обикновено се причинява от температурни разлики, а не от промени в атмосферното налягане.

Интересното е, че Лечугила принадлежи към сравнително малка група от така наречените „дишащи пещери“. Повечето от тях са открити в Съединените щати, а само няколко други са идентифицирани другаде, включително две в Европа и една в Малайзия. Изглежда също така има връзка между „дишащия“ характер на подземната система и нейния размер. Четири от десетте най-дълги пещерни системи на Земята попадат в тази категория, а Лечугила е една от тях.

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Лечугила се е образувала по различен начин от повечето скрити подземни светове. Вместо да бъде изваяна предимно от вода, течаща от повърхността, тя се е развила чрез процес, известен като хипогенна формация, при който водата се е издигала отдолу и се е смесвала с дъждовна вода, преди да разтвори околната скала.

Този процес може да обясни защо съдържа толкова много необичайни минерални образувания. Източникът посочва редки лимоненожълти серни находища, както и големи гипсови структури, открити в цялата система.

Отбелязва се, че най-известното от тези образувания може да се види в Залата на полилеите. Там струпвания от гипсови кристали висят от тавана като огромни полилеи. Някои достигат дължина от приблизително 6,1 метра.

Тази зала се е превърнала в една от определящите характеристики на Лечугила и често е цитирана като едно от най-впечатляващите подземни пространства, документирани някога.

Лечугила получава по-широко признание, когато екипът на „Планетата Земя“ на Би Би Си снима в подземната камера в началото на 2000-те. Стигането до там не е лесна задача. Екипът прекарва две години в преговори за достъп, преди да му бъде разрешено да влезе. След като разрешението е дадено, транспортирането на оборудване през обекта отнема още осем часа.

По-късно продуцентът Хю Кордей описва спускането по водопада Боулдър, 60-метрово спускане по въже в пълен мрак, преди да влезе в поредица от стаи с имена като „Проходът на Снежанка“, „Син град“, „Ауеланд“ и „Стаята с шиповидния леден куб“.

Най-силно впечатление обаче остави „Залата на полилеите“. Корди си спомни, че е видял шестметрови струпвания от кристали, висящи от тавана:

„Беше напълно неземна гледка. Чувствах се сякаш съм се свил и заключил в голямо, празно фризерно отделение.“

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