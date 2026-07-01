Космическа аномалия: Комета промени състава си, прелитайки край Слънцето

Учени откриха нова междузвездна комета, която съдържа необичайно висока концентрация на метанол и е значително различна от всички изследвани досега космически тела. Този обект се е образувал при напълно различни химични условия и сега помага на астрономите да разберат процесите на формиране на планети извън нашата слънчева система. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Уникален химически отпечатък на кометата, която лети към Слънцето

Космическият обект 3I/ATLAS е едва третият потвърден междузвезден посетител, прелетял през нашата слънчева система. За разлика от своите предшественици, тази комета показа безпрецедентно ниво на обогатяване с метанол в сравнение с други молекули. Съотношението на алкохол към циановодород беше толкова високо, че постави този обект в напълно отделна категория.

„Наблюдението на 3I/ATLAS е като да вземеш пръстов отпечатък от друга слънчева система... тя е пълна с метанол по начин, който обикновено не виждаме в кометите в нашата собствена система“, обяснява водещият автор на изследването Нейтън Рот.

Учени: Кометата ATLAS промени химичния си състав след приближаването си до Слънцето

Учените успяха да проучат кометата подробно, използвайки мощния радиотелескопен комплекс ALMA в чилийската пустиня. С приближаването на космическото тяло към Слънцето, ледът на повърхността му започна да се превръща в газ и образува ярка обвивка около ядрото. Именно този газов облак позволи на астрономите да разчетат слабите радиосигнали и да идентифицират уникалния ѝ химичен състав.

Изследователите установили, че метанолът и циановодородът напускат кометата по съвсем различни начини. Докато вторият газ идва изключително от твърдото ядро, алкохолът се отделя допълнително от частици леден прах директно в самия газов облак. Този процес на пространствено картографиране на емисиите в междузвезден обект е регистриран за първи път в историята на астрономията.

Екстремното съдържание на метанол не е първата химическа странност в тази мистериозна комета. Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ преди това показа, че на големи разстояния от Слънцето, газовата ѝ обвивка е доминирана от въглероден диоксид, а не от водата, с която сме свикнали. Всички тези аномалии предполагат, че материалът на кометата се е образувал в изключително студена или химически различна среда в друга звездна система.

Астрономи откриха аномално високо съдържание на полутежка вода в състава на междузвездната комета 3I/ATLAS. Нови данни, получени с помощта на радиотелескопа ALMA, показват, че обектът се е образувал при условия на много по-ниски температури от тези, преобладаващи по време на формирането на нашата Слънчева система.

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Наскоро учени съобшиха, че комета от облака на Оорт, отдалечен регион на Слънчевата система, където са запазени ледени останки от образуването ѝ, се е приближила до Земята. Тя се е появила за последен път в небето над нашата планета преди 170 000 години, когато неандерталците все още са доминирали в Европа, а Homo sapiens (хората) са започвали първите си миграции извън Африка. Появата на този космически обект беше съобщена от Британската астрономическа асоциация.

Дългопериодичната комета C/2025 R3 (PANSTARRS) беше забелязана за първи път миналия септември, когато се намираше на около 538,5 милиона километра (3,6 астрономически единици) от Слънцето.

По време на откриването на този обект, видимата му величина е била само около 20, но в началото на април достигна 6-та величина, което го направи наблюдаем дори без специални инструменти. В перихелий (точката на най-близко разстояние до Слънцето), яркостта на кометата може да се увеличи до 3-та величина, но наблюдението ще бъде трудно поради близостта на обекта до слънчевия диск.

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