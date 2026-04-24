НАСА може да отложи кацането на Луната до 2031 г.: Каква е причината?

Планът на НАСА за връщане на хора на Луната до 2028 г. се проваля поради проста липса на готови скафандри. Разработването на скафандъра на Axiom Space е толкова забавено, че действителните тестове няма да започнат до 2031 г., според нов доклад на Службата на главния инспектор. Това създава критична пауза в програмата Artemis, тъй като всяко кацане без ново оборудване би било техническо самоубийство. Старите костюми „Аполо“ са неизползваеми от половин век, а тези, които се използват в момента на МКС, редовно плашат екипажите с течове на вода в каските им и други опасни неизправности.

Отлагане на мисията на НАСА до Луната през 2028 година

Проблемът се задълбочи, след като Collins Aerospace, друг голям изпълнител, напусна проекта през 2024 г., официално признавайки, че спазването на крайния срок е нереалистично. Сега НАСА е фактически заложник на Axiom Space, която остава единственият доставчик на „ лунния гардероб“.

Всеки един от тези скафандри е изключително сложна автономна система, която трябва да работи в тандем с космическите кораби SpaceX и Blue Origin, и тази интеграция в момента е в застой. Дори самите ракети да са перфектни, астронавтите просто няма да могат да напуснат спускаемия модул без защита от суровия лунен прах и радиация.

Докато Вашингтон се опитва да усъвършенства графика си, Пекин не забавя темпото и твърдо се стреми към човешко кацане до 2030 г. Ако прогнозите на одиторите са верни и американските скафандри не са налични до 2031 г., Съединените щати рискуват да влязат в историята за втори път като страната, която пропуска кацането на Луната поради бюрокрация и прекомерен оптимизъм.

Администраторът Джаред Айзъкман продължава да уверява мрежата X, че всичко ще бъде навреме, но сух одит на OIG разкрива, че реалността е далеч по-сурова от PR стратегиите на компаниите.

Междувременно стана ясно, че НАСА планира да проведе експеримент за запалване на материали на лунната повърхност, за да определи как огънят се държи в условията на лунна гравитация. Това е от съществено значение за безопасността на бъдещи пилотирани мисии и местообитания. За това пише изданието Science alert.Огънят остава една от основните заплахи за космическите мисии. На Земята горещите газове се издигат и привличат нов кислород към пламъка. Понякога това дори може да потуши огъня. На Луната това движение се случва, но много по-слабо. Следователно, кислородът постоянно захранва пламъка, позволявайки му да гори по-дълго. Това означава, че материали, които са почти незапалими на Земята, могат да горят дълго време на Луната.

