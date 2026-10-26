Парадоксът на мъглявината Орион е разгадан: Нещо неочаквано се е случило с най-масивната звезда

Сблъсъкът на звезди обяснява защо протопланетарните дискове в мъглявината Орион изглеждат по-млади от звездите, които ги обграждат.

Парадоксът на мъглявината Орион

Мъглявината Орион е едно от най-близките до нас места, където се формират нови звезди. Някои от младите звезди в тази мъглявина са заобиколени от протопланетни дискове от газ и прах, където се формират планети. Учените отдавна искат да разберат защо тези дискове изглеждат по-млади от самите звезди. Накрая, така нареченият парадокс на мъглявината Орион е решен. Резултатите от изследването са публикувани в списание Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Радиацията от наймасивната звезда в мъглявината Орион, наречена Тета 1 Орионис C, която е 33,5 пъти по-масивна от Слънцето, кара протопланетарните дискове да губят маса. Те губят маса толкова бързо, че предвид възрастта на звездите (около 1 милион години), би трябвало да са изчезнали отдавна.

От друга страна, протопланетните дискове в мъглявината Орион се разширяват бързо поради движението на газ. Ако изчислим скоростта на този процес в обратен ред, се оказва, че протопланетните дискове са се образували само преди няколкостотин хиляди години. По този начин звездите, около които са разположени, са много по-стари от протопланетните дискове. Но това не може да бъде. Това се нарича парадокс на мъглявината Орион.

Сега астрономите вярват, че може би са разрешили две мистерии около известната мъглявина. Те смятат, че звездата Тета 1 Орионис C се е образувала от сливането на две звезди, които са обикаляли около общ център на масата. Според изследването гравитационното влияние на трета звезда, преминаваща наблизо, е довело до нестабилност на двойната звездна система. Това е довело до сблъсък на двете звезди.

Ако това сливане се е случило преди няколкостотин хиляди години, яркостта на получената звезда, тоест количеството светлина, което тя излъчва, би трябвало да се е увеличила драстично от този момент нататък. Компютърни симулации потвърдиха този сценарий.

Преди сблъсъка и двете звезди са излъчвали по-малко енергия, което е позволило на протопланетарните дискове да съществуват по-дълго време. След сливането радиацията от новата звезда се е увеличила драстично, което е довело до бърза загуба на маса от протопланетарните дискове.

Учените са стигнали до заключението, че бързото разширяване на газовите обвивки на някои звезди в мъглявината Орион е свързано и с образуването на централна масивна звезда.

Според астрономите изследването предполага, че звездните сблъсъци може да са много по-често срещани, отколкото се смяташе досега, и да имат дългосрочни последици. Такива сблъсъци биха могли да окажат значително въздействие върху средата, в която се формират звездите и планетите.

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