Учени потвърдиха: Черните дупки напускат центровете на галактиките

Оказва се, че някои свръхмасивни черни дупки се държат като махало. Това не противоречи на общата теория на относителността на Айнщайн.

Откритието на учените за черните дупки

Астрономи са изследвали около 100 000 квазара и са открили доказателства, че някои свръхмасивни черни дупки в центровете на галактиките могат да бъдат изхвърлени след образуването си, преобръщайки 10-годишна теория. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, съобщава Phys.org.

В центъра на всяка голяма галактика се намира черна дупка, с милиони, а понякога и милиарди пъти по-голяма маса от тази на Слънцето. Когато галактиките се сливат, техните централни черни дупки също се сливат, освобождавайки мощни гравитационни вълни. Резултатът е по-масивна черна дупка.

Ако гравитационните вълни се разпространяват неравномерно във всички посоки, получената черна дупка получава силен тласък, подобен на отката на изстрел. По този начин черната дупка може да излети от центъра на галактиката със скорост от няколко милиона километра в час.

Тласъкът може да не е достатъчно силен, за да изхвърли черната дупка от родната ѝ галактика. Затова тя се обръща назад, прелита през центъра на галактиката, забавя се от противоположната страна и се връща обратно. По този начин черната дупка се движи като махало близо до центъра на галактиката.

Според общата теория на относителността на Айнщайн, черните дупки могат да наберат импулс, който ги изхвърля от центъра на галактиката. Досега обаче учените са наблюдавали само обекти, които могат да бъдат изхвърлени от черни дупки.

Авторите на изследването решиха да проверят дали статистическите сигнатури на изхвърлени черни дупки могат да бъдат открити чрез анализ на данни от десетки хиляди квазари. Това е името, дадено на изключително ярки обекти, които образуват централни черни дупки, активно абсорбиращи околния газ. Изключително мощното излъчване от квазарите съдържа информация за скоростта на черната дупка и скоростта на движение на черната дупка спрямо нейната галактика.

През 2016 г. астрономите за първи път предсказаха, че някои черни дупки биха могли да осцилират близо до центровете на галактиките, ако бъдат изхвърлени от тях. Новите данни подкрепят тази теория, въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се предоставят повече доказателства.

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