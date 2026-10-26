Учени създадоха карта за търсене на следи от живот на Марс

Преди милиарди години, валежите на Марс може да са пренесли вещества, необходими за появата на живот. Учените са картографирали древната планета и са открили области, където такива съединения може да са се натрупали особено бързо.

Карта за търсене на живот на Марс

Изследователи от Токийския институт по наука са създали компютърен модел на разпределението на формалдехид на древен Марс. Това органично съединение може да участва в химични реакции, водещи до образуването на захари, аминокиселини и други вещества, необходими за възникването на живота. Резултатите от изследването са публикувани в The Planetary Science Journal.

Днес Марс е студена и суха планета, но преди приблизително 3,8–3,6 милиарда години климатът му може да е бил значително по-топъл и влажен. На повърхността е имало реки и езера, а в северното полукълбо може да е съществувал океан. Учените предполагат, че по това време в марсианската атмосфера може да се е образувал формалдехид, но местата, където е достигнал повърхността, остават неизвестни.

Изследователите са моделирали древния марсиански климат, като са взели предвид температурата, атмосферното налягане, съдържанието на водни пари и излагането на ултравиолетова радиация. Изчисленията показват, че слънчевата радиация може да е разградила водните молекули в атмосферата, освобождавайки водорода, необходим за образуването на формалдехид, който след това би паднал на планетата като дъжд.

Оказа се, че количеството формалдехид зависи от характеристиките на водния цикъл. В райони с високо съдържание на водни пари, той може да се образува по-активно, а честите валежи допринасят за натрупването му на повърхността. Планинските райони Тарсис и Елизиум са особено забележими, където количеството формалдехид е приблизително 10 пъти по-високо от средното за планетата.

Въз основа на своите изчисления, учените създали глобална карта на разпределението на формалдехид на древен Марс и я сравнили с местата на кацане на минали изследователски сонди. Това ще им позволи допълнително да определят дали областите с предполагаемо натрупване на органични съединения са свързани с други признаци на химични процеси, които може да са предшествали появата на живот.

Изследването не доказва, че някога е съществувал живот на Марс, нито разкрива колко формалдехид е останал на повърхността му до ден днешен. Новата карта обаче би могла да помогне за идентифициране на най-обещаващите области за бъдещи мисии до Марс.

Наскоро учените идентифицираха 2000 класа почви на Марс и съставиха карта на тяхното разпространение, покриваща почти цялата повърхност на планетата. Новата система ще помогне да се определи кои райони може да са най-подходящи за отглеждане на растения.

Изследователите са идентифицирали 10 основни почвени групи, всяка от които е разделена на 10 подгрупи, а след това на още 20 подтипа от 2000 класа. Използвайки тези данни, учените са създали карта, покриваща 92% от повърхността на Марс.

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