Учени откриха множество метали близо до центъра на Млечния път: Какво означава това?

В центъра на нашата галактика се намира черна дупка с маса, еквивалентна на 14 милиона слънца. Астрофизиците са изследвали състава на газа около нея и са изненадани от високата концентрация на метали. Какво разкрива това за ядрото на Млечния път?

Откритието на учените за Млечния път

Астрономи, използвайки данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ , откриха , че съществуващият газ близо до Стрелец А*, свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път , е обогатен с метали (в астрофизиката този термин се отнася до всички елементи, по-тежки от хелий). Съдържанието на тези елементи в този газ е приблизително 1,8 пъти по-високо от това в Слънцето. Изследването е публикувано в The Astronomical Journal.

Учените са изследвали централната област от 0,1 парсек, където спирална структура от йонизиран газ – Миниспиралата, която се вихри около черната дупка. Данните са получени с помощта на спектрографа MIRI със средна резолюция на Webb. Използвайки инфрачервени емисионни линии от различни елементи, учените са оценили съдържанието на неон, аргон, сяра, никел и желязо.

Този газ съдържа изобилие от така наречените алфа елементи, включително кислород, неон и сяра. Екипът е открил и доказателства за разрушаване на прах, съдържащ никел и желязо, както и компактни газови структури, движещи се със скорост над 600 км/сек. Това показва локализирани, високоскоростни ударни вълни.

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Авторите смятат, че източникът на металите са експлозии на свръхнови. Остатъкът от една от тях, Sgr A East, се припокрива с черната дупка в небето: той е увеличил металността на околния газ и е добавил топлина към него. Съставът на този газ също така наподобява този на много звезди, обикалящи около Стрелец A*. Това предполага, че този газ и тези звезди може да са се образували едновременно.

Този резултат е важен за разбирането на това как черната дупка се „захранва“. Същестуващият газ, богат на метали, се охлажда по-бързо поради емисия в спектралните линии, което означава, че пада по-лесно към центъра. 1,8-кратното обогатяване обаче е твърде скромно, за да ускори значително този процес. Следователно мистерията остава неразгадана - защо черна дупка с маса приблизително 4 милиона слънца получава значително по-малко материя от други свръхмасивни черни дупки.

Наскоро учени, използващи космическия телескоп „Евклид“, откриха странен обект, разположен близо до една от малките сателитни галактики на Млечния път. Това може да е много слаба звездна система или галактика. Ако последното предположение е вярно, тогава астрономите са открили за първи път сателит на много малка сателитна галактика. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.