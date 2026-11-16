Ракетата "Vulcan Centaur" експлодира след старта: Amazon загуби 40 спътника в битката със Starlink (ВИДЕО)

Американската ракета "Vulcan Centaur" на компанията United Launch Alliance (ULA) претърпя сериозна авария и експлодира около 10 минути след изстрелването си от космодрума Кейп Канаверал във Флорида. Инцидентът доведе до загубата на 40 комуникационни спътника на технологичния гигант Amazon и постави под въпрос графика на ключови космически програми в САЩ, съобщи Reuters.

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Какво се случи?

От United Launch Alliance потвърдиха, че мисията е била принудително прекратена след възникването на критични технически проблеми. По предварителни данни повредата се е появила при работата на горната степен на ракетата, макар че официалната причина тепърва ще се изяснява. От компанията посочиха, че все още анализират данните от полета, за да установят точния механизъм на аварията.

Това е първият сериозен провал за ULA от създаването на компанията през 2006 г. след обединението на ракетните подразделения на Boeing и Lockheed Martin.

Удар по Amazon и американските космически програми

Инцидентът нанася сериозни щети на двама от най-важните клиенти на ULA – Amazon и Космическите сили на САЩ, а освен това създава потенциални спънки и за лунната програма „Артемида“ на НАСА.

За Amazon унищожаването на 40-те спътника от нискоорбиталното съзвездие LEO е само част от проблема. Много по-сериозно е неизбежното временно спиране на полетите на Vulcan Centaur до приключване на разследването. Технологичният гигант е резервирал още цели 37 изстрелвания с тази ракета, като всяко от тях трябва да изведе в орбита по 40 или повече сателита.

До момента Amazon разполага с 396 спътника в ниска околоземна орбита – едва малка част от планираните 3292 апарата от първо поколение. Преди да премине към новата ракета Vulcan, компанията успешно изведе тези апарати с осем безаварийни полета на по-стария модел Atlas V.

Starlink е крачка напред

Поредното забавяне спъва амбицията на Amazon да изгради реална алтернатива на сателитната интернет мрежа Starlink на SpaceX. Компанията на Илон Мъск вече оперира с над 11 000 спътника и милиони потребители по света. Огромното предимство на SpaceX се дължи на факта, че разполага със собствени ракети за многократна употреба, докато конкурентите ѝ са принудени да плащат милиарди долари на външни превозвачи и да зависят от техните графици.

В същото време около самата мрежа на Мъск също не липсва напрежение. По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи за поредно забавяне при доставките на специализирания военен пакет Starlink Starshield, след като още през октомври обърна внимание на смущения в работата на системата. От своя страна Илон Мъск настоя, че Starlink трябва да запази гражданския си характер, аргументирайки се с опасения, че в противен случай Русия може да започне да атакува и унищожава сателити в космоса.