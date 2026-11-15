Исторически полет на SpaceX: Starship-ът на Мъск се завърна от орбита

Космическият кораб Starship на SpaceX се завърна от 22-часов полет в орбита в събота, 14 ноември, и направи първото си кацане на кулата в Тексас, от която излетя ден по-рано. Това е важен етап в десетгодишните усилия на компанията за разработване на ракета за многократна употреба. За това пише Ройтерс.

Завръщането на StarShip

52-метровият (171-футов) звездолет се появи от гъстите облаци над стартовата площадка на SpaceX Starbase, отново запали двигателите си, за да се обърне вертикално, и бавно се спусна към кулата Mechazilla. Корабът изключи двигателите си и се задържа неподвижно след най-дългата мисия на ракетната система.

„Това беше липсващото звено, свещеният граал на космическите полети“, казва коментаторът на мисията на SpaceX Дан Хуот за залавянето на космическия кораб.

В петък, 13 ноември, свръхтежкият ускорител Super Heavy — долната степен на двустепенната ракета-носител — изведе Starship в Космоса, изстрелян от SpaceX Starbase в Тексас. Ускорителят не успя да направи подобно завръщане на стартовата площадка около 10 минути след излитането, осуетявайки плана на SpaceX да възстанови и двете части на ракетата за първи път.

Но успешното завръщане на горния етап на Starship след 14 обиколки около Земята за 22,5 часа беше ключов инженерен етап в разработването на Starship, който милиардерът Илон Мъск вижда като бъдещия работен кон за доходоносния бизнес със спътници Starlink на SpaceX, както и амбициите за поставяне на центрове за данни в орбита, връщане на хора на Луната и заселване на Марс.

След като в петък вечерта изведе 26 спътника Starlink в орбита на височина около 260 км, в събота Starship задейства един от двигателите си, за да започне атмосферното си спускане, докато лети на изток над Тихия океан.

Той се сблъска с пареща жега, докато орбиталната му скорост от около 17 000 мили в час се забави до свръхзвуково свободно падане в небето над съоръженията на SpaceX Starbase на брега на Мексиканския залив в южен Тексас.

С аеродинамичните крила (перки) сгънати назад, две малки приставки близо до горната част на звездния кораб се закачиха за механичните рамена на стартовата кула, които се затвориха, за да хванат кораба. Това му позволи да остане окачен на около 60–100 метра (няколкостотин фута) над земята.

Инженерите на Мъск и SpaceX започнаха да инспектират кораба часове след кацането му.

„Кораб 42 изглежда страхотно!“, написа Мъск в социалните мрежи X, публикувайки снимки и видеоклипове от стартовата кула.

Доминацията на SpaceX в световната индустрия за изстрелване на космически кораби е съсредоточена около нейната работна ракета Falcon 9, която е изстреляна повече от 700 пъти от 2010 г. насам. Първият етап на ракетата е за многократна употреба, но вторият етап - частта, която доставя полезни товари в орбита - се изхвърля в океана след всеки полет.

С Starship, Мъск иска да има ракетна система, която може да лети до космоса и обратно по начин и със скорост, подобни на тези на търговските самолети, с минимални ремонти между полетите.

Въпреки че завръщането на Starship в събота е ключов етап в това усилие, SpaceX все още не е върнала и двата етапа на Starship в една мисия, което би отбелязало първото в историята завръщане на орбитална система за изстрелване.

А топлинният щит на Starship, съставен от стотици черни шестоъгълни плочки, които го предпазват от парещата жега при повторно влизане в атмосферата, самият той все още не е напълно готов за многократна употреба.

SpaceX се опитва да разработи нови дизайни на плочки, които ще изискват малък или никакъв ремонт след всяка мисия.

Системата за космическа совалка на НАСА, която превозваше астронавти до Международната космическа станция до пенсионирането си през 2011 г., беше частично за многократна употреба; външните ѝ резервоари за гориво, които я носеха от Земята, бяха изхвърляни след всеки полет. Самият космически кораб за многократна употреба трябваше да премине през основен ремонт, преди да може да лети отново.

SpaceX е похарчила над 15 милиарда долара за разработването на Starship. НАСА е осигурила 3,2 милиарда долара от договора на стойност над 4 милиарда долара, който SpaceX спечели през 2021 г. за изпращане на хора до Луната със Starship като част от програмата Artemis на космическата агенция.

НАСА очаква Starship, заедно с друг спускаем модул, разработван от Blue Origin на Джеф Безос, да започнат пилотирани полети до Луната през 2028 г., въпреки че и двата апарата все още имат няколко сложни фази на разработка.

За Starship тези етапи включват демонстриране на сложни трансфери на гориво между ракетите за зареждане на Starship в орбита, критичен процес, който ще позволи на кораба да пътува отвъд земната орбита до Луната.

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