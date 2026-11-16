Грешката, която още боли: Как Интер подари бъдещ носител на "Златната топка" на кръвния враг Ювентус

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Враждата на футболния терен между италианските грандове Интер и Ювентус е една от най-големите в света. Привържениците на двата клуба не могат да се понасят, а напрежението между отборите кипи всеки път, когато стъпят на терена. И въпреки това има доста известни футболисти, играли и за двата тима. По-модерни имена са тези на Артуро Видал и Жоао Кансело, а сред класическите са тези на Андреа Пирло, Златан Ибрахимович и Едгар Давидс. Но историята за преминаването на Фабио Канаваро директно от Интер в Ювентус все още е болна тема за почитателите на "нерадзурите".

Интер заменя Фабио Канаваро за резервен вратар

Фабио Канаваро преминава в Интер от Парма през 2002 г. срещу впечатляващите за онези години 23 милиона евро. За "нерадзурите" той изиграва 74 мача, в които вкарва 3 гола. Но през 2004 г. се случва нещо неочаквано. Генералният директор на Ювентус Лучано Моджи сключва една от сделките на живота си. Фабио Канаваро преминава при "бианконерите", а в обратната посока заминава Фабиан Карини - резервният вариант на "старата госпожа", който е в клуба от 2001 г. За този период стражът е изиграл едва 8 мача за отбора и е прекарал 2 години под наем в Стандард Лиеж.

Канаваро печели 2 поредни шампионски титли с Юве

Тогава Фабио Канаваро е близо до навършването на 30 години, имал е някои проблеми с контузии в коляното, но все още е един от най-добрите защитници в света. Не е някой, от когото в Интер биха искали да се отърват. Но сделката е факт. За Ювентус Канаваро изиграва 128 мача, в които вкара 7 гола и печели две последователни титли от Серия А. Централният бранител е в сърцето на защитата на "бианконерите", която допуска едва 24 гола в един от шампионските им сезони.

Фабио Канаваро печели "Златната топка" през 2006 г.

Само 2 години след като Интер заменя Канаваро за резервния вратар Карини, централният защитник извежда Италия с капитанската лента до титла от Световното първенство в Германия през 2006 г. А в невероятната кампания на "скуадра адзура", отбраната допуска само 2 гола - автогол при равенството 1:1 със САЩ в групите и великата дузпа на Зинедин Зидан в стил "Паненка" на финала. Дни след като става световен шампион, Канаваро осъществява трансфера си в Реал Мадрид. Но "Златната топка", която печели само няколко месеца по-късно, е изцяло за заслугите му като футболист на Ювентус и подвизите му на Мондиал 2006.

Карини се проваля докато Канаваро блести

Фабиан Карини остава в Интер до 2007 г., като един от сезоните прекарва под наем в Болоня. Той изпълнява ролята на резервен вратар и за "нерадзурите", а равносметката му за тях е 9 мача. В същото време Фабио Канаваро записа името си в историята като един от най-добрите защитници. Легенда на Ювентус и италианския футбол, както и последният бранител, печелил "Златната топка" до този момент.

Автор: Николай Илиев

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