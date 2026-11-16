Дарения срещу влияние: Скандалът Nvidia може да се окаже скандал с Тръмп

Сексуалните скандали около бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и поредицата от корпоративни противоречия, белязали управлението му, повдигнаха редица сериозни въпроси. Те засягат всичко - от личния морал, брачните отношения и милиардните разводи до националната сигурност, цената на технологичния напредък и устойчивостта на световната търговия.

Но на фона на тези скандали не бива да забравяме и друг мащабен проект на американския президент Доналд Тръмп - новата бална зала в Белия дом.

Строителството ѝ е оценено на 600 милиона долара и е част от амбициите на Тръмп да остави трайна следа във Вашингтон. Подобно на проекта за президентска библиотека на стойност 950 милиона долара, която той възнамерява да изгради в Маями, финансирането на балната зала остава обвито в неяснота. Още: Най-скъпият развод в света: Трите изневери на бившия шеф на Nvidia може да му струват над 70 млрд. долара

В началото Тръмп уверяваше, че проектът ще струва значително по-малко и ще бъде финансиран изцяло от частни дарители. Впоследствие обаче в сметката се оказаха включени и средства на данъкоплатците. Освен това управлението на проекта е поверено на неправителствена организация, а не на държавна институция или Конгреса.

Обръщението на стотици милиони долари през подобни неясни финансови механизми неизбежно поражда въпроси за възможно лично облагодетелстване и за опитите на президента да увековечи собственото си наследство. При липсата на ефективен контрол върху администрацията на Тръмп и личните му финанси границата между двете остава трудно различима.

На този фон скандалът около Хуанг придобива още по-сериозно измерение. Бившият ръководител на Nvidia е свързван с лице, заподозряно в шпионаж в полза на Китай, докато администрацията на Тръмп удовлетвори исканията на компанията да получи разрешение за продажба на високотехнологични чипове в Азия, включително в Китай. Така залогът вече не е само корпоративен - поставени под въпрос са националната сигурност и икономическото лидерство на САЩ.

Сред големите компании, направили дарения за балната зала, е и Nvidia. Разбира се, част от тези средства може да са продиктувани от традиционна корпоративна благотворителност. Но не може да бъде изключена и другата възможност - даренията да са част от сделка за влияние. Какво е очаквала Nvidia в замяна на обещаните 25 милиона долара и какво е получила? Още: Трус за 500 млрд. долара: Ще спука ли скандалната оставка на Дженсън Хуанг балона на изкуствения интелект?

Хуанг не крие близките си отношения с Тръмп. Той присъства на държавна вечеря в Белия дом в чест на китайския президент Си Дзинпин и пътува с президентския самолет Air Force One при посещението на американския държавен глава в Китай. Самият Тръмп притежава акции на Nvidia за милиони долари, многократно е възхвалявал Хуанг като изключителен технологичен новатор и продължи да го хвали дори след като той подаде оставка от компанията в четвъртък.

Всичко това изглежда прекалено удобно и същевременно остава обвито в ненужна и опасна неяснота.

В нормално функциониращата американска система подобни съмнения биха могли да бъдат изяснени чрез независими федерални разследвания с участието на Министерството на правосъдието и, когато става дума за националната сигурност, на разузнавателните служби. Конгресът също разполага с правомощия да потърси отговорност от администрацията.

При управлението на Тръмп обаче тези механизми за контрол изглеждат крайно ненадеждни. Бившият личен адвокат на президента Тод Бланш заема поста главен прокурор. Сред подчинените му е директорът на ФБР Каш Пател - друг верен съюзник на Тръмп, който преди това прочисти бюрото от служители на контраразузнаването и други кадри, смятани за критично настроени към президента или политиките му. Още: "Аз съм л***о": Последните часове на Хуанг в Nvidia, преди да се разбере, че е имал и трета любовница

Трудно е да се очаква Бланш и Пател да проявят особена настойчивост при разследване на финансови нарушения или заплахи за националната сигурност, в които може да е замесен самият Тръмп. Вероятността президентът да осъди публично Хуанг за личните му скандали изглежда не по-голяма. Предстои да видим дали институциите все пак ще действат независимо.

Тръмп от години е в конфликт с Централното разузнавателно управление (ЦРУ), което в момента се ръководи от друг негов съюзник - Джон Ратклиф. Той неведнъж е предупреждавал публично за икономическите и военните заплахи, идващи от Китай. По време на изслушванията за назначаването му миналата година Ратклиф обеща да ръководи агенцията без политически пристрастия.

Скандалът около Хуанг може да се окаже възможност той да докаже, че действително е независим от Белия дом. Според медийни публикации по-рано тази седмица Ратклиф е информирал на закрита среща членове на Конгреса за китайските шпионски операции и опитите за въвличане на Хуанг.

В администрацията на Тръмп обаче независимостта от президента е по-скоро изключение. Според публикация на „Ню Йорк Таймс“ по-рано тази година държавният секретар Марко Рубио е изготвил документ, в който предупреждава за връзките на Хуанг с Алис Хуанг - жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Още: Разместване в света на AI: Кой печели от кризата в Nvidia?

Тръмп е бил запознат с информацията за нея още година по-рано. Още миналата година Bloomberg News съобщи, че чипове на Nvidia вероятно са достигнали до Китай чрез сингапурската компания Megaspeed International, за която се твърди, че има връзки с Алис Хуанг.

Според публикации министърът на търговията Хауърд Лътник е блокирал опитите за въвеждане на по-строги ограничения срещу компании, заподозрени в пренасочване на високотехнологични чипове на Nvidia към Китай. По информация на „Ню Йорк Таймс“ Министерството на търговията е прекратило разследването срещу Megaspeed, след като Nvidia се е намесила пред ведомството.

Впоследствие разследването е прехвърлено към Министерството на правосъдието. От Министерството на търговията твърдят, че решенията за предприемане на действия срещу съмнителни компании са били координирани в рамките на цялата администрация на Тръмп.

Републиканците в Конгреса вече поискаха Лътник да даде показания, но засега не отправят подобни въпроси към самия президент. Междувременно юрист от Белия дом, пренебрегвайки конституционните правомощия на Конгреса, обвини демократите в „крещящи престъпни действия“ заради намеренията им да разследват администрацията. Още: Дженсън Хуанг подаде оставка като изпълнителен директор на Nvidia

Сенаторът демократ Ричард Блументал също се опитва да изясни как е финансирано изграждането на балната зала на Тръмп. Тази седмица представител на Министерството на правосъдието го обвини, че тормози дарителите на проекта, и му нареди да съхрани всички документи, свързани с разследването. Блументал беше предупреден и за възможни „сериозни правни последици“.

Картината е изключително сложна, но проблемът далеч не се изчерпва със случая Nvidia.

През миналата година администрацията на Тръмп отмени ограниченията за износ на чипове към Обединените арабски емирства (ОАЕ), въведени от предишното правителство на Джо Байдън. Решението дойде след поредица от мащабни финансови ангажименти от страна на емирствата. ОАЕ обещаха да инвестират 1,4 трилиона долара в американската икономика през следващите десет години, като паралелно с това вложиха средства и във фирма, основана от зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Един от най-влиятелните и богати представители на емирствата - шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян - също установи финансови връзки с криптопроекта на семейство Тръмп World Liberty Financial. Това стана чрез инвестиция от 2 милиарда долара в криптоборсата Binance, която в миналото е имала проблеми със спазването на законодателството срещу прането на пари. Още: Китай бърза да натрупа чипове от Nvidia преди САЩ да "затръшнат вратата" след скандала с Хуанг

Начинът, по който се развиха отношенията между ОАЕ и администрацията на Тръмп, заслужава много по-задълбочено разследване. Възможно е именно скандалът около Nvidia да даде необходимия тласък за това.

Защото понякога една бална зала е много повече от място за официални приеми. И понякога едно дарение е много повече от просто дарение.

Автор: Тимъти Л. О'Брайън, Bloomberg