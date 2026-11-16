Натиск Дженсън Хуанг да се върне начело на Nvidia

Дженсън Хуанг обмисля завръщане като изпълнителен директор на Nvidia, дни след като подаде оставка заради разкрития за любовни афери с китайска шпионка и две служителки на популярната технологична компания.

Близки до Хуанг в бранша, включително Илон Мъск и Тим Суини, подкрепят усилията за възстановяването му на поста, като някои от "съюзниците" на Хуанг търсят подкрепа от Белия дом. Мъск директно написа в притежаваната от него социална мрежа "Х", че Хуанг трябва да се върне начело на компанията. Милиардерът не е сам в тази позиция - вече има и петиция "Да застанем до Дженсън" с над 100 000 души, които са се подписали той да се върне начело на Nvidia.

@yunta_tsai A petition is underway to reinstate Jensen and I’m signing it too — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026

Бордът на Nvidia обаче разследва поведението на Хуанг, докато министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова за големи промени в ръководството, посочва Financial Times.

Още: Най-скъпият развод в света: Трите изневери на бившия шеф на Nvidia може да му струват над 70 млрд. долара

Хуанг е съосновател на производителя на чипове още от 1993 година и го ръководи в продължение на 33 години, превръщайки го в една от най-ценните компании в света. Nvidia обяви на 12 ноември, че е подал оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда, считано незабавно. Бордът е приел оставката му на 11 ноември, според подадена от регулаторните органи в САЩ информация. Финансовият директор Колет Крес вече е временен главен изпълнителен директор, а директорът Харви Джоунс стана първият председател на борда.

Напускането на Хуанг дойде след информация, че е имал извънбрачни връзки, включително с Алис Хуанг (без роднинска връзка), бивш ръководител в базираната в Сингапур Megaspeed, за която служители на американското разузнаване подозират, че е била вербувана от водещата китайска шпионска агенция. Хуанг е признал за аферата. Нито той, нито Nvidia са обвинени в каквито и да било криминални нарушения досега.

Още: Трус за 500 млрд. долара: Ще спука ли скандалната оставка на Дженсън Хуанг балона на изкуствения интелект?