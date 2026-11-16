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Натиск Дженсън Хуанг да се върне начело на Nvidia

16 ноември 2026, 7:04 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Натиск Дженсън Хуанг да се върне начело на Nvidia

Дженсън Хуанг обмисля завръщане като изпълнителен директор на Nvidia, дни след като подаде оставка заради разкрития за любовни афери с китайска шпионка и две служителки на популярната технологична компания.

Близки до Хуанг в бранша, включително Илон Мъск и Тим Суини, подкрепят усилията за възстановяването му на поста, като някои от "съюзниците" на Хуанг търсят подкрепа от Белия дом. Мъск директно написа в притежаваната от него социална мрежа "Х", че Хуанг трябва да се върне начело на компанията. Милиардерът не е сам в тази позиция - вече има и петиция "Да застанем до Дженсън" с над 100 000 души, които са се подписали той да се върне начело на Nvidia.

Бордът на Nvidia обаче разследва поведението на Хуанг, докато министърът на финансите на САЩ Скот Бесент призова за големи промени в ръководството, посочва Financial Times.

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Хуанг е съосновател на производителя на чипове още от 1993 година и го ръководи в продължение на 33 години, превръщайки го в една от най-ценните компании в света. Nvidia обяви на 12 ноември, че е подал оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на борда, считано незабавно. Бордът е приел оставката му на 11 ноември, според подадена от регулаторните органи в САЩ информация. Финансовият директор Колет Крес вече е временен главен изпълнителен директор, а директорът Харви Джоунс стана първият председател на борда.

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Напускането на Хуанг дойде след информация, че е имал извънбрачни връзки, включително с Алис Хуанг (без роднинска връзка), бивш ръководител в базираната в Сингапур Megaspeed, за която служители на американското разузнаване подозират, че е била вербувана от водещата китайска шпионска агенция. Хуанг е признал за аферата. Нито той, нито Nvidia са обвинени в каквито и да било криминални нарушения досега.

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Nvidia Дженсън Хуанг
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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