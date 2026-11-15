Опасен астероид с ширина 1800 метра се приближава към Земята

Изчисленията на учените показват кога астероид, който НАСА смята за потенциално опасен, ще се приближи до нашата планета.

Астероидът, който НАСА смята за потенциално опасен

Според класификацията на НАСА, потенциално опасни астероиди за Земята са космически скали с диаметър най-малко 140 метра, които се приближават до Земята на разстояние по-малко от 7,5 милиона километра. Астероидът 1999 AN10 е с диаметър от 800 до 1800 метра и ще бъде много по-близо до нашата планета, пише EarthSky.

Астрономи откриха астероид 1999 AN10 преди 27 години. Той принадлежи към група астероиди, наречени астероиди Аполо. Това означава, че неговата орбита пресича орбитата на Земята около Слънцето. Астероидът 1999 AN10 завършва пълна орбита около Слънцето за 643 дни и се движи по много удължена орбита, която се простира далеч отвъд орбитата на Марс.

Поради размера си, този астероид се счита за потенциално опасен. Това означава, че има вероятност орбитата на този камък да се промени и той да се разбие в Земята. Ако такъв астероид падне върху нашата планета, в атмосферата ще бъде изхвърлено огромно количество прах, което ще блокира слънчевата светлина в продължение на много месеци и ще представлява заплаха за цялата земна цивилизация. Добрата новина е, че 1999 AN10 няма да се разбие в нашата планета по време на приближаването си към Земята.

Учените изчисляват, че потенциално опасният астероид 1999 AN10 ще премине на 240 000 мили от Земята на 7 август 2027 г. Това е приблизително същото разстояние като Луната. Учените смятат, че поради размера си, астероидът 1999 AN10 ще бъде видим през бинокъл в нощта на 7 август 2027 г.

В момента НАСА е събрала около 2500 потенциално опасни астероида в каталога си. Ето някои, които ще се доближат до Земята в бъдеще, а един дори може да се сблъска с нашата планета.

Астероид 2001 WN5, с ширина приблизително 940 метра, ще прелети покрай Земята на разстояние от около 248 700 км на 26 юни 2028 г. Той не би трябвало да се сблъска с нашата планета.

Астероид 1997 XF11, с ширина около 700 метра, ще прелети покрай Земята на разстояние от около 929 000 км на 26 октомври 2028 г. Не се очаква да удари планетата.

Астероидът (99942) Апофис, с диаметър около 375 метра, ще прелети покрай Земята на 13 април 2029 г. на разстояние от 32 000 километра. Това е дори по-близо от някои луни. Рискът от сблъсък с нашата планета е елиминиран.

Астероидът (101955) Бену, с ширина около 500 метра, е най-опасният в този списък. Изчисленията на учените показват, че той може да се сблъска с нашата планета на 24 септември 2182 г. Въпреки че вероятността за подобно събитие в момента е 1 на 2700.

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