Цветелина Бориславова остава без статут на почетен консул на Исландия

Правителството ще оттегли съгласието за изпълняването на функциите на Цветелина Бориславова като почетен консул на Исландия в България. Това предвижда проект на решение, включен в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 15 юли. Бориславова заема поста от 2006 г. В момента тя е председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка.

До 2009 г. тя беше партньорка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Съгласно действащите правила предложенията за назначаване на почетни консули в България се внасят в Министерския съвет от министъра на външните работи, след като кандидатурата е предложена от компетентните власти на съответната държава. Още: "Криво ми стана, и до ден-днешен съм си сам": Борисов проговори за Цветелина Бориславова в нов подкаст

За разлика от професионалните дипломати, почетните консули могат да продължат да извършват търговска и стопанска дейност, докато изпълняват функциите си.

Почетните консули в България, както и оглавяваните от тях консулски канцеларии, се ползват с улесненията, привилегиите и имунитетите, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения.