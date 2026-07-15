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Цветелина Бориславова остава без статут на почетен консул на Исландия

15 юли 2026, 14:20 часа 1049 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цветелина Бориславова остава без статут на почетен консул на Исландия

Правителството ще оттегли съгласието за изпълняването на функциите на Цветелина Бориславова като почетен консул на Исландия в България. Това предвижда проект на решение, включен в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 15 юли. Бориславова заема поста от 2006 г. В момента тя е председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка. 

До 2009 г. тя беше партньорка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Съгласно действащите правила предложенията за назначаване на почетни консули в България се внасят в Министерския съвет от министъра на външните работи, след като кандидатурата е предложена от компетентните власти на съответната държава. Още: "Криво ми стана, и до ден-днешен съм си сам": Борисов проговори за Цветелина Бориславова в нов подкаст

За разлика от професионалните дипломати, почетните консули могат да продължат да извършват търговска и стопанска дейност, докато изпълняват функциите си.

Почетните консули в България, както и оглавяваните от тях консулски канцеларии, се ползват с улесненията, привилегиите и имунитетите, предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения.

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Цветелина Бориславова
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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