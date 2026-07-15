От "ще бъде арестуван" до "правдата възтържествува": Мицкоски за оправдателната присъда за Груевски (ВИДЕО)

След като заговори, че бившия македонски премиер Никола Груевски ще бъде арестуван, ако стъпи на македонска земя в контекста на евентуалната му екстрадиция от Унгария - днес настоящият македонски министър-председател Християн Мицкоски заяви, че правдата е възтържествувала след оправдателна присъда на първа инстанция по дело, свързано с Груевски и ВМРО-ДПМНЕ, става ясно от материал на meta.mk.

По време на посещение в община Сарай за запознаване с регулацията на речното корито „Сува река“, отговори на журналистически въпрос и заяви, че с присъдата по делото „Талир 2“, която оправда неговия предшественик и беглец от правосъдието Никола Груевски, е възтържена справедливост „в частта, която се отнася до ВМРО-ДПМНЕ“.

Относно оправдаването на Груевски, според Мицкоски, виновни са опозицията, по-специално СДСМ и ДСИ, и техните изменения в Наказателния кодекс от 2023 г., които позволиха по-бърза давност за престъплението злоупотреба със служебно положение.

„И в резултат на тези законови промени, казахме, че в миналото е имало много политически амнистии, но ще последват много политически амнистии. За съжаление, щом веднъж направите грешка, тази грешка се превръща в правило и ви следва. А що се отнася до най-голямата политическа партия в страната, ВМРО-ДПМНЕ, мога да кажа, че най-накрая справедливостта е възтържествана“, каза Мицковски в Сарадж. ОЩЕ: Реабилитация: Македонски съд оправда Никола Груевски по едно от делата му

Не защитава Груевски толкова явно, но все пак го прави

Макар и все още да не смее да каже, че правдата е възтържествувала по отношение на Груевски, Мицкоски определи пслучаите "Талир 1" и "Талир 2" като политически мотиварани.

Според него те са „вид агресия“ и „политическо преследване“ срещу ВМРО-ДПМНЕ през периода, когато СДСМ е била на власт. ОЩЕ: Разследване: Кои са пречките пред екстрадицията на Никола Груевски?