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Албания и Черна гора затвориха глави от преговорите за ЕС

15 юли 2026, 14:01 часа 264 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Албания и Черна гора затвориха глави от преговорите за ЕС

Албания затвори първите три глави от преговорите по присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция Албания – ЕС в Брюксел, предаде телевизия „Топ ченъл“. Това са главите 25 – „Наука и научни изследвания“, 26 – „Образование и култура“ и 30 – „Външни отношения“. Страната е отворила всички 33 преговорни глави.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос коментира на пресконференцията и ежедневните протести в Тирана срещу инвестиционни проекти по албанското крайбрежие. Става дума за искане за спиране на проект за застрояване на района на Звърнец на южното албанското крайбрежие, свързван с Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп. „Що се отнася до конкретния проект, опазването на околната среда е част от критериите за членство в ЕС и в момента има редица (албански) закони, които трябва да бъдат променени, за да се отговори на този критерий. Още преди да започнат тези протести се бяхме споразумели с Албания, че през тази година измененията от 2024 г. в закона за защитените територии ще бъдат отменени, а законът за стратегическите инвестиции също ще бъде отменен и че тези промени ще трябва да бъдат направени, за да се приключат преговорите по Глава 27, която се отнася до околната среда и изменението на климата. Бих насърчила властите (...) да направят това възможно най-скоро“, заяви тя.

Черна гора

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Черна гора затвори днес две глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз – Глава 8 „Конкурентоспособност“ и Глава 29 „Митнически съюз“, съобщи черногорското издание „Виести“. Решението бе взето днес на Междуправителствена конференция с ЕС в Брюксел. 

С тези две глави Черна гора вече е затворила 18 от общо 33 отворени глави. За затваряне е била готова и Глава 14 „Транспортна политика“, но тя не получи зелена светлина от Хърватия, която постави въпроса за правото на превозвачи от една държава да извършват превози вътре в друга държава.

Хърватия блокира по-рано затварянето на Глава 31, която се отнася до външната политика и политиката на сигурност и отбрана, заради нерешени двустранни въпроси.

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Европейски съюз Черна гора Албания присъединяване
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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