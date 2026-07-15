Разходите за престоя на американските самолети на летище София предизвикаха аплодисменти в пленарна зала

Разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите цистерни на американските военновъздушни сили, разположени на летище "Васил Левски" в София за периода февруари - юни 2026 г., предизвикаха аплодисменти в пленарна зала. Причината - отговора на военният министър Димитър Стоянов към въпрос по парламентарен контрол на депутата от проруската партия "Възраждане" Ивелин Първанов, показа справка на Actualno.com.

По време на отговорите на министри в пленарна зала в петък Първанов отбеляза, че министър Стоянов се е похвалил кат летището ни е уникално с това, че може да осигури бързото зареждане с големи количества гориво на американските военнотранспортни самолети и самолетите цистерни, разположени на софийското гражданско летище. Той зададе въпрос кой заплаща горивото за полетите на американските военни самолети и колко е струвало това на българския бюджет.

"Ще ви отговоря изключително кратко: САЩ. Благодаря за вниманието", каза Стоянов, което предизвика възторга на депутатите от "Прогресивна България" и техните аплодисменти в зала.

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В дупликата си депутатът на Костадин Костадинов все пак настоя, че предшественика на министерския пост в отбраната в лицето на Атанас Запрянов е подчертал, че престоят на самолетите и цистерните е с цел учение. "Ако американците си плащат горивото и си го осигуряват, можеха да си зареждат и в нашите военни бази, нямаше нужда да го правят на софийското гражданско летище. Това е моят коментар. Радвам се, че няма да плащаме нищо. Надявам се за следващите учения също да не плащаме нищо и се надявам да не платим и политическата цена на тези учения, както ги беше формулирал Вашият предшественик", каза още Първанов.

Военният министър обаче отговори лаконично: "Очаквам, че не очаквате отговор от мен за моя предшественик какво е казал, какво е направил и така нататък. По отношение заплащането на горивата по време на учение. Съединените американски щати винаги са си заплащали горивата по време на учение", каза Стоянов, което отново предизвика ръкоплясканията на депутатите от управляващото мнозинство.

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Междувременно стана ясно, че Израел се е отказала от наложената съвсем наскоро забрана американски военни самолети-танкери да стоят на летище "Бен Гурион". Забраната е вдигната на 15 юли и касае 34 самолета, съобщава "KAN News".