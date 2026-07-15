"Трета година без ръст на заплатите": Медици блокираха булевард в София

Медици протестираха пред УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ с искане за увеличение на заплатите на работещите в здравеопазването. Организатори са Синдикат „Защита“. В демонстрацията участват служители от болниците – ИСУЛ, „Света Екатерина“, „Пирогов“, „Майчин дом“, „Александровска“, „Свети Иван Рилски“ и др. Вече трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в държавните и общински болници, посочиха организаторите.

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На протеста има служители от Центровете за спешна медицинска помощ от Благоевград, филиал Сандански, от Пазарджик, София, Враца, Кюстендил, допълни тя.

За кратко протестиращите блокираха бул. „Ген. Данаил Николаев“.

„Искаме да бъдем чути и между първо и второ четене на държавния бюджет да бъдат нанесени корекции и да бъдат заделени пари за увеличение на заплатите на работещите в сферата на здравеопазването“, каза пред събралите се Красимир Митов, председател на Синдикат „Защита“.

Повечето медицински служители работят на две места, работят извънредно, има недостиг на квалифицирани кадри, посочиха протестиращите.

Миналата седмица парламентарната комисия по здравеопазване прие проекта на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Тогава здравният министър Катя Ивкова каза, че увеличението на средствата е с повече от 412 млн. евро спрямо бюджета на НЗОК за 2025 г.