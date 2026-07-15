Здравословните проблеми на футболните фенове: Как запалянковщината вреди?

По време на Световното първенство по футбол през 2014 г. пропуснатa дузпа вероятно е предизвикалa фатален сърдечен удар у 58-годишен чилийски фен. Малко след това съпругата му изпитва силни болки в гърдите и е хоспитализирана с кардиомиопатия, предизвикана от стрес, известна още като "синдром на разбитото сърце". Интензивният емоционален стрес от мача и внезапният колапс на съпруга ѝ са накарали част от сърцето ѝ да спре да работи.

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Вероятността за такива събития при здрави хора е малка. Но това не означава, че здравите зрители са имунизирани срещу всякакви физически ефекти. Всъщност проучванията показват, че гледането на футбол е свързано с широк спектър от физически промени – невинаги забележими или драматични, но все пак значими за здравето. "Да си футболен фен е далеч от пасивна дейност: мозъкът и тялото реагират по подобен начин, както при пряка физическа конкуренция", казва д-р Мат Бътлър, научен сътрудник по невропсихиатрия в Кингс Колидж Лондон, който наскоро публикува научна статия за поведенческата невронаука на футболната фенска общност. "Докато гледаме как нашите играчи се потят на терена, ние реагираме така, сякаш и ние сами играем."

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И колкото повече ти пука, толкова по-лошо е. "При заклетите фенове се случва процес, наречен "сливане на идентичността", при който те преживяват случващото се с клуба почти буквално, сякаш се случва на самите тях", обяснява Бътлър, цитиран от "Popular Science".

Скокове в нивата на стреса

През 2012 г. учени проучват испански футболни фенове, докато те гледат мача на своя отбор във финала на Световното първенство през 2010 г. В сравнение с обикновен ден, докато гледат мача, феновете имат значително по-високи нива на "хормона на стреса" кортизол в организма си. Скокът е още по-голям при мъжете, по-младите фенове и тези, които най-силно се вълнуват за своя отбор.

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Учените смятат, че това се дължи на нещо, наречено "социално самосъхранение". По принцип хората имат дълбока нужда да се чувстват добре в кожата си и да усещат, че другите ги възприемат в положителна светлина. Когато нещо заплашва това – като например да бъдеш отхвърлен от група приятели или да гледаш как отборът ти губи – мозъкът ти го възприема като физическа заплаха. Това задейства стресова реакция в тялото ти и кортизолът се излива в кръвта. Този скок на стреса не се ограничава само до времето на мача. Когато изследователите проследяват данните за здравето на фенове, подкрепящи германски футболен отбор, в продължение на 12 седмици, използвайки техните смартчасовници, те установяват, че нивата на стрес започват да се повишават още 14 часа преди началото на мача.

Сърцата усещат напрежението

Освен кортизола, реакцията на организма "борба или бягство" залива кръвообращението ви с адреналин и подобни химични вещества, когато сте подложени на стрес. Заедно тези вещества ускоряват сърдечния ритъм и повишават кръвното налягане, което означава, че сърцето ви се нуждае от повече кислород, за да се справи. Но в същото време същите тези стресови химични вещества могат да предизвикат свиване на кръвоносните съдове, които снабдяват сърцето, като по този начин намаляват количеството кислород, което действително достига до него. Това несъответствие – нужда от повече кислород, но получаване на по-малко – може да бъде опасно, а в някои случаи дори може да предизвика сърдечен удар.

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Много данни от реалния живот потвърждават това. По време на Световното първенство по футбол в Германия през 2006 г. лекарите установяват, че гледането на напрегнат мач удвоява вероятността феновете да получат сърдечен проблем същия ден.

По време на Световното първенство през 1998 г. посещенията в болницата поради сърдечни пристъпи са скочили с 25 процента в деня, в който Англия губи от Аржентина при дузпи, както и през следващите два дни. Този скок не се наблюдава при други здравни проблеми, а само при сърдечни пристъпи.

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А в Испания проучване на мачове от местната лига установява 30-процентно увеличение на посещенията в болницата, свързани със сърцето, сред мъже, които вече са имали сърдечни проблеми, в дните, в които отборът им е загубил.

Въпреки това Бътлър иска хората да разглеждат нещата в перспектива: гледането на футбол наистина повишава риска от сърдечни проблеми, но за повечето хора този риск е малък от самото начало, така че реалната опасност остава ниска.

Повишаване на нивата на тестостерон и сексуалната активност

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По време на финала на Световното първенство по футбол през 2010 г. между Испания и Холандия нивата на тестостерон при феновете се повишават, докато гледат мача. За разлика от кортизола, това повишение не е свързано с пола, възрастта или степента на привързаност към отбора на феновете.

"Тестостеронът е хормон, чиито нива се повишават в отговор на състезателни ситуации, така че може би не е изненада, че отделянето му може да бъде по-високо, когато феновете гледат футбол, независимо от пола им", казва Бътлър.

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Изглежда, че има и някои доказателства в подкрепа на градската легенда, че турнирите с висок залог водят до бебешки бум девет месеца по-късно. Докато тече Европейското първенство по футбол на УЕФА през 2024 г., изследователи проследяват ежедневното сексуално поведение, мисли и фантазии на почти 1000 участници от пет европейски държави и установиха, че феновете са имали с около 27 процента повече сексуална активност в дните след победите на националния си отбор, в сравнение с дните след загубите.

"Колективните ритуали и празненства от незапомнени времена се свързват с повишена интимност и социална свързаност", казва Бътлър. "Може би не е голямо преувеличение да се предположи, че хората са по-склонни да се ангажират със сексуална активност в такива моменти на колективна социална еуфория."

Липсата на сън и пътнотранспортните произшествия

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Когато турнир се провежда в отдалечена часова зона, феновете остават до късно, за да подкрепят отбора си, а това може да има определени последствия.

Например, Световното първенство по футбол през 2002 г., което се проведе в Азия, се излъчва посред нощ или рано сутрин за феновете в САЩ. Учените установяват, че в американските градове с голям брой жители с немски произход смъртните случаи при автомобилни катастрофи са скочили с 35 процента в дните, в които Германия е играла. А в градовете с най-висока концентрация на хора с немски произход катастрофите са скочили със 122 процента.

Когато учените анализират статистиката за автомобилните катастрофи по време на по-късно Световно първенство, при което мачовете се излъчват в нормално време, този скок в броя на катастрофите е изчезнал. Това подсказва, че липсата на сън, причинена от феновете, които са останали до късно, за да гледат мачовете, е била причината за смъртните случаи през 2002 г., пише "Popular Science".

"Това само подчертава факта, че дори една-единствена нощ без сън може да наруши когнитивните способности, особено концентрацията", казва Бътлър, "и шофьорите може би трябва да имат това предвид, когато са останали до късно, за да подкрепят отбора си!"

Футболът в сравнение с други спортове

Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Футболът не е единственият спорт, който предизвиква физически промени в телата на феновете — подобни ефекти върху здравето на сърцето се наблюдават и при феновете на американския футбол, ръгбито, хокея и бейзбола.

Това, което може би прави тези ефекти по-изразени при футбола, е фактът, че "това е игра с толкова малко голове, което означава, че головете могат да бъдат изключително значими и да предизвикват особена еуфория, когато бъдат отбелязани", предполага Бътлър.

"Освен това, тъй като головете са относително редки, случайността играе по-голяма роля, отколкото в много спортове с по-висока резултатност. По-добрите отбори могат да загубят, а аутсайдерите имат шанс да постигнат изненадващи победи. Това прави гледането изключително вълнуващо, напрегнато и удовлетворяващо." Затова следващия път, когато аплодирате отбора си, не забравяйте, че това е само игра, пишат от "Popular Science".