Планети изчезват безследно: Ново изследване показва възможна гибел на Земята

В търсене на планети около стари звезди, учените откриха странна закономерност: почти няма такива. Астрономите обясняват защо световете изчезват, когато една звезда умре. Астрономите са открили признаци, че звезди като Слънцето могат да унищожат най-близките си планети с напредване на възрастта си. Анализът на наблюденията от космическата обсерватория Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) предлага представа за възможната съдба на Земята в далечното бъдеще. Това съобщава изданието Space.

Проучването е проведено от астрономите Едуард Брайънт от Университета на Уоруик и Винсент ван Уйлен от Университетския колеж в Лондон. Те сравняват планетарните системи на звезди от главната последователност – като Слънцето, които изгарят водород – с тези на стареещи звезди, които вече са завършили този етап от своята еволюция.

Резултатите показват, че броят на планетите в близки орбити намалява значително с напредването на възрастта на звездите. Според изследователите това не е свързано с условията, при които са се образували системите: масата и химичният състав на стареещите звезди не се различават достатъчно, за да обяснят липсата на планети. Най-вероятно планетите изчезват по време на еволюцията на звездата.

В късните етапи от живота на една звезда, тя се разширява и приливните ѝ сили се увеличават рязко. Това може да доведе до стесняване на орбитите на планетите, загуба на атмосферите им и пълно унищожаване или дори поглъщане на планетата от звездата.

Като част от проучването, учените са анализирали 456 941 звезди след главната последователност в данните от TESS и са открили само 130 планети и кандидати за планети с къси орбити. Делът на такива системи е значително по-нисък от този на по-младите звезди, което е в съответствие с теоретичните модели на приливни разрушения.

Въпреки че Слънцето е приблизително на половината от жизнения си цикъл и подобни процеси няма да станат актуални поне 5 милиарда години, наблюденията на други звездни системи ни позволяват да надникнем в далечното бъдеще на нашата планетарна система.

За да усъвършенстват резултатите си, изследователите разчитат и на бъдещи мисии. По-специално, мисията PLATO на Европейската космическа агенция, планирана за изстрелване през декември 2026 г., се очаква да допълни данните от TESS. Тя ще позволи по-точни измервания на масите на звездите и планетите, както и на тяхната металност, което е необходимо за тестване и усъвършенстване на моделите на планетарна смърт около стареещи звезди.

