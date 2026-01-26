Любопитно:

Планети изчезват безследно: Ново изследване показва възможна гибел на Земята

26 януари 2026, 12:31 часа 310 прочитания 0 коментара
Планети изчезват безследно: Ново изследване показва възможна гибел на Земята

В търсене на планети около стари звезди, учените откриха странна закономерност: почти няма такива. Астрономите обясняват защо световете изчезват, когато една звезда умре. Астрономите са открили признаци, че звезди като Слънцето могат да унищожат най-близките си планети с напредване на възрастта си. Анализът на наблюденията от космическата обсерватория Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) предлага представа за възможната съдба на Земята в далечното бъдеще. Това съобщава  изданието Space.

Ново проучване за възможната гибел на Земята 

Проучването е проведено от астрономите Едуард Брайънт от Университета на Уоруик и Винсент ван Уйлен от Университетския колеж в Лондон. Те сравняват планетарните системи на звезди от главната последователност – като Слънцето, които изгарят водород – с тези на стареещи звезди, които вече са завършили този етап от своята еволюция.

Резултатите показват, че броят на планетите в близки орбити намалява значително с напредването на възрастта на звездите. Според изследователите това не е свързано с условията, при които са се образували системите: масата и химичният състав на стареещите звезди не се различават достатъчно, за да обяснят липсата на планети. Най-вероятно планетите изчезват по време на еволюцията на звездата.

Учени разкриха какво ще остане от Земята след смъртта на Слънцето

В късните етапи от живота на една звезда, тя се разширява и приливните ѝ сили се увеличават рязко. Това може да доведе до стесняване на орбитите на планетите, загуба на атмосферите им и пълно унищожаване или дори поглъщане на планетата от звездата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Като част от проучването, учените са анализирали 456 941 звезди след главната последователност в данните от TESS и са открили само 130 планети и кандидати за планети с къси орбити. Делът на такива системи е значително по-нисък от този на по-младите звезди, което е в съответствие с теоретичните модели на приливни разрушения.

Учени: Може ли да се пробие тунел от едната страна на Земята до другата?

Въпреки че Слънцето е приблизително на половината от жизнения си цикъл и подобни процеси няма да станат актуални поне 5 милиарда години, наблюденията на други звездни системи ни позволяват да надникнем в далечното бъдеще на нашата планетарна система.

За да усъвършенстват резултатите си, изследователите разчитат и на бъдещи мисии. По-специално, мисията PLATO на Европейската космическа агенция, планирана за изстрелване през декември 2026 г., се очаква да допълни данните от TESS. Тя ще позволи по-точни измервания на масите на звездите и планетите, както и на тяхната металност, което е необходимо за тестване и усъвършенстване на моделите на планетарна смърт около стареещи звезди.

Прочетете също: Учени направиха ново откритие за евентуално унищожение на Земята

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Земя Край на света
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес