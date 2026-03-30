Учени: Кой ще завладее Земята, ако хората изчезнат?

Ако човечеството внезапно изчезне, екосистемите на Земята няма да останат празни – балансът им бързо ще се промени и някои видове ще имат шанс да се разпространят бързо. Въпросът обаче не е само за оцеляване, но и за това дали някой вид ще може да постигне доминиращо положение. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Кой ще доминира на Земята, ако човечеството изчезне

В продължение на хилядолетия хората са оказвали значително влияние върху околната среда, променяйки природните вериги и причинявайки изчезването на много видове. По-специално, заселването на Австралия преди приблизително 47 000 години съвпада с изчезването на големи торбести животни като дипротодона.

„Това дългогодишно въздействие е оставило значителна екологична празнота. Запълването ѝ ще изисква повече от просто устойчивост. Ще са необходими интелигентност, координация и способност за устойчива промяна на околната среда“, се казва в статията.

Примати като шимпанзетата и горилите често са посочвани като вероятни кандидати за доминация. Те имат напреднали когнитивни способности и могат да използват прости инструменти. Въпреки това, както обяснява професор Тим Колсън от Оксфордския университет, тяхната зависимост от сложни социални структури и ограничена комуникация може да усложни адаптацията им към драстично променена среда.

Интелигентните морски бозайници – делфини и китове, също имат ограничения: поради анатомията си, те не са в състояние активно да взаимодействат с предмети или да създават инструменти.

Някои видове обаче могат бързо да се възползват от отсъствието на хора. Кафявите плъхове, по-специално, вече са разпространени почти по целия свят и са способни да се размножават бързо. Според изследователя Джеймс Феър обаче, те нямат абстрактно мислене и комуникативни умения и остават плячка за хищници. Подобна ситуация важи и за дивите котки и кучета: техните популации може да нарастват, но с течение на времето те ще се сблъскат с конкуренцията от по-мощни хищници.

Учените посочват птиците, по-специално членовете на семейство вранови, като най-неочакваните кандидати. Изследвания, включително данни от BBC Future, показват, че враните и гарваните са способни да решават сложни проблеми и да използват инструменти. Например, в Япония са регистрирани врани, които хвърлят ядки под колелата на колите, за да счупят черупките.

Някои видове, като например новокаледонските врани, могат да изработват инструменти, което показва разбиране на причинно-следствените връзки. Освен това, изследвания на Ирен Пеперберг показват, че африканските сиви папагали са способни на смислено използване на езика.

В същото време, както отбелязва еволюционният биолог Патриша Бренън, изменението на климата ще повлияе и на бъдещото разпространение на видовете, принуждавайки животните да се адаптират към новите температурни условия.

„Никой съществуващ вид наистина не притежава необходимото, за да замести хората. Ако изчезнем, екосистемите ще се реорганизират, но няма гаранция, че ще се появи нов доминиращ вид“, се казва в статията.

